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Söz dizisinin Bahar'ı, ünlü oyuncunun oğluyla aşk yaşıyor

SÖZ DİZİSİNİN BAHAR'I, ÜNLÜ OYUNCUNUN OĞLUYLA AŞK YAŞIYOR

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Söz' dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat, Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora'nın oğlu yönetmen Can Yücel ile aşk yaşıyor.

Tarih : 27 Ocak 2018, 10:30
Puan Ver : Söz Dizisinin Bahar'ı, Ünlü Oyuncunun Oğluyla Aşk Yaşıyor(8/10)4

Miss Turkey 2014 üçüncüsü Aybüke Pusat'ın, 'Söz' dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'la aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikili bu iddiayı yalanlamıştı.

ULUDAĞ'DA KAR TATİLİ YAPMIŞLAR

Aybüke Pusat (23) meğer bir süredir Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora'nın oğlu yönetmen Can Yücel (32) ile aşk yaşıyormuş. Sürekli bir arada olan çift, geçtiğimiz hafta da Uludağ'a kar tatiline gitmişler.

Uğur Yücel ve Derya Alabora'nın oğlu Can Yücel...

FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Tolga Sarıtaş'ın instagram hesabıdan paylaştığı bu kare binlerce like almıştı.

Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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