SOYUNUP YHT HATTINDA GİRDİ!
ESKİŞEHİR'de çırılçıplak soyunup Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına giren 32 yaşındaki H.K., polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen H.K., hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Şarhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen H.K., YHT hattı kenarında üzerindeki giysileri çıkardı. Çırılçıplak kalan H.K.'yı fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden H.K., duvardan atlayıp YHT hattına girerek yürümeye başladı. Polisler, Gar Müdürlüğü'ne arayarak çift taraflı olarak YHT'lerin durdurulmasını istedi.
Ankara yönünden gelen bir YHT'nin ikaz üzerine yavaşladığı ve kısa süreli bekleme yaptığı belirtilirken, yaklaşık 2 kilometre yürüyen H.K. daha sonra hattan çıkıp Şeker Enstitüsü Müdürlüğü Deneme İstasyonu'na ait tarlaya girdi. Peşinden gelen polisler H.K.'yı burada etkisiz hale getirip kollarına ters kelepçe takarak yere yatırdı. H.K. yerdeyken sürekli olarak 'La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah' sözlerini tekrarladı.
H.K., olay yerine gelen 112 ambulansıyla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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