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Soyunma Odasındaki Çıplak Kadınların Fotoğrafını Çekti, Erkek Arkadaşım İçin Dedi

SOYUNMA ODASINDAKİ ÇIPLAK KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ, ERKEK ARKADAŞIM İÇİN DEDİ

Çin'de gittiği spor salonunun soyunma odasında çıplak kadınların fotoğraflarını çekerken yakalanan kadın, fotoğrafları erkek arkadaşına göndermek için çektiğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Tarih : 07 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Soyunma Odasındaki Çıplak Kadınların Fotoğrafını Çekti, Erkek Arkadaşım İçin Dedi(5/10)1

Çin'in Shenyang kentindeki bir spor salonunda akıl almaz bir olay yaşandı. Adı açıklanmayan bir kadın, spor salonunun soyunma odası ve duşlarındaki diğer kadınları cep telefonuyla görüntülerken yakalandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİĞİNİ FARK ETTİLER

Olay, spor salonuna üye olan Chen adındaki bir kadının, fotoğrafları çekildiği sırada şüpheli kadını fark etmesiyle ortaya çıktı.

ERKEK ARKADAŞI İÇİN ÇEKMİŞ

Polis tarafından gözaltına kadın, sorgusunda çektiği çıplak fotoğrafları erkek arkadaşına gönderdiğini iddia etti.

SATMAK İÇİN ÇEKMİŞ OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çin basınına göre kadının fotoğrafları cinsel içerikli sitelere satma amacıyla çekmiş olabileceği de belirtiliyor.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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