11 Kişiye Mezar Olan Uçağın Kara Kutusu Bulundu!
Gönüllüler Takımı İlki Başarıp All Star'a Ecel Terleri Döktürdü!
Soyunma Kabinlerindeki Kadınların Görüntülerini Çalan Hacker Yakalandı
Elon Musk Tarih Verdi! Mars'a Yolculuk Başlıyor
Gülse, Acun'a Meydan Okudu: Biz Daha Olaylıyız, Bizi Takip Edin!
Arda Turan Dünya Evine Girdi! Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
11 Ayrı Hayat, 11 Acı! Birlikte Son Kez Böyle Gülümsediler
Sevgilisi Üçlü İlişkiyi Kabul Etmeyince Testislerini Isırarak Kopardı
Fenerbahçeli Taraftarları Taşıyan Uçakta Bomba İhbarı Yapıldı!
Terör Örgütü Pkk Yandaşları Almanya'da Türklere Saldırdı!
İran'dan Acı Haber! 11 Cansız Beden Enkaz Alanında Bulundu!
Cesur Pozlarını Paylaşan Hemşire İşinden Oldu
250 Km Hıza Çıkan Yht İçin Geri Sayım Başladı! 96 Adet Sipariş Verildi
Juventus Zirveyi Bırakmadı
Kızılay Başkanı: İran'da Düşen Jetin Enkazına 4 Saat Sonra Ulaşılacak
İran'da Düşen Uçakta Ünlülerin Modacısı Da Yer Alıyormuş
İşte Düşen Jetin Pilotu! Hava Kuvvetlerinin İlk Mezunlarındandı
Ölüme Götüren Jete Böyle Binmiş! İşte Mina Başaran'la İlgili Tüm Bilinmeyenler
Ünlü İş Adamı, Düşen Jetteki Kızının İsmini Dev Projeye Vermişti
Hsk, Nişanlısının Kaldığı Yurdu Basan Savcı İçin Soruşturma Başlattı

Soyunma kabinlerindeki kadınların görüntülerini çalan hacker yakalandı

SOYUNMA KABİNLERİNDEKİ KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇALAN HACKER YAKALANDI

İsrailli hacker, binlerce kadının görüntülerini kaydetti. Soyunma kabinlerinde çektiği görüntüleri internete servis edince yakalanan korsanın kurbanları arasında ünlü isimler de var.

Tarih : 12 Mart 2018, 06:20
Puan Ver : Soyunma Kabinlerindeki Kadınların Görüntülerini Çalan Hacker Yakalandı(8/10)4

Geçtiğimiz günlerde uluslararası basında yer alan haberler hackerların ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. Tel-Aviv'de yaşayan 41 yaşındaki hacker, kadın iç çamaşırı ve mayo satan popüler bir mağazanın güvenlik kameralarını hackleyerek soyunma kabini görüntülerini kaydetti.

ÜNLÜLERİ DE KAYDETMİŞ

Bilgisayar korsanının internete yüklediği videolar kısa süre içerisinde popülerleşince, polisin dikkatine de takılan hacker bu sayede yakayı ele verdi. Şarkıcı Eden Ben Zaken ve model Neta Alchimister'in de aralarında bulunduğu yüzlerce kadının görüntülerini internete sızdıran hackerin videoları internette çok fazla ilgi gördü.

SOYUNMA KABİNLERİNE KAMERA YASAĞI

Polisin yaptığı açıklamaya göre, kamera kontrol yazılımının fabrika çıkış parolası değiştirilmediği için hacker için oldukça kolay bir hedef haline gelmiş. Olayın ardından ülkede soyunma kabini gibi özel alanlara güvenlik kamerası yerleştirilememesini sağlayacak bir yasa hazırlanması için imza kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Soyunma  Kabinlerindeki  Kadınların  Görüntülerini  Çalan  Hacker  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER