SOYLU'DAN DİYARBAKIR'DAKİ SALDIRI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV yayınında soruları yanıtlıyor.
Soylu, Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen ve 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin şehit olduğu paylamayla ilgili yeni gelişmeleri anlattı.
Bakan Soylu şunları söyledi:
"Tünel kazımıyla ilgili sabaha karşı 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de bu işin faili, 1 kişi daha var ve aranıyor. Arkadaşlarımız gerekli taramaları yapıyor.
kaynak:milliyet
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