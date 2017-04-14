

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV yayınında soruları yanıtlıyor.







Soylu, Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen ve 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin şehit olduğu paylamayla ilgili yeni gelişmeleri anlattı.







Bakan Soylu şunları söyledi:







"Tünel kazımıyla ilgili sabaha karşı 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de bu işin faili, 1 kişi daha var ve aranıyor. Arkadaşlarımız gerekli taramaları yapıyor.







kaynak:milliyet