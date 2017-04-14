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SOYLU'DAN DİYARBAKIR'DAKİ SALDIRI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA


SOYLU'DAN DİYARBAKIR'DAKİ SALDIRI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 14 Nisan 2017, 10:28
Puan Ver : Soylu'dan Diyarbakır'daki Saldırı İle İlgili Flaş Açıklama(8/10)7


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV yayınında soruları yanıtlıyor.



Soylu, Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen ve 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin şehit olduğu paylamayla ilgili yeni gelişmeleri anlattı.



Bakan Soylu şunları söyledi:



"Tünel kazımıyla ilgili sabaha karşı 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de bu işin faili, 1 kişi daha var ve aranıyor. Arkadaşlarımız gerekli taramaları yapıyor.



 



kaynak:milliyet








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