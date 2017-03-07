5 Yılda Alzheimer Riskini Yarı Yarıya Düşürüyor!
O Plan Ekonomiye Kazanç Sağlayacak!
Burçin Terzioğlu: 'seri Katil Olurdum'
Fıfa'dan Fatih Terim Açıklaması!
Adliye Müdürüde Dolandırıcıların Ağına Düştü!
Soylu'dan 'başbakan' Gafı Yapan Kılıçdaroğlu'na: Kafası Güzel Galiba
O Kanser Türünün Habercisi Olabilir!
Survivor Berna Gerçeği Öğrenince Şoke Oldu!
Bim, 4 Bin Kişiyi İşe Alacak
Olympiakos - Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu
Fransız Kayak Merkezinde Çok Sayıda Kişi Çığ Altında Kaldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Cumhuriyetinin ...
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Erdoğan-Putin Görüşmesinde Gündem Yoğun
Derin Mermerci'den Flaş Açıklama! Hasta Mı?
Galatasaray, Uefa'dan Men Edilme Riski Altında İddiası...
Almanya'dan Çavuşoğlu'na Bir Engelleme Daha!
Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Kredi Kartı, Kredi Ve Kredili Mevduat Hesabı Kullananlar...
Akar, Antalya'da Abd Ve Rusya Genelkurmay Başkanları İle Görüştü

SOYLU'DAN 'BAŞBAKAN' GAFI YAPAN KILIÇDAROĞLU'NA: KAFASI GÜZEL GALİBA


SOYLU'DAN 'BAŞBAKAN' GAFI YAPAN KILIÇDAROĞLU'NA: KAFASI GÜZEL GALİBA
Tarih : 07 Mart 2017, 15:53
Puan Ver : Soylu'dan 'başbakan' Gafı Yapan Kılıçdaroğlu'na: Kafası Güzel Galiba(5/10)7


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katılımcılara "CHP'yi takip ediyor musunuz?" diye sorarken katılımcılardan birinin "Nesini takip edeceğiz" yanıtı verdi. Soylu, bunu üzerine "Oyunu takip et, oyunu. Onda oyun çoktur biliyorsun. Kılıçdaroğlu'nda oyun çoktur. Kafası güzel galiba, en sonunda dün diyor ki 'Önümüzdeki sistemde başbakan da olacak.' O memleketi idare etmiyor, merak etmeyin. Onun içine FETÖ ile PKK kaçmış onları idare ediyor. O memleketi idare etmiyor" ifadesini kullandı.



Soylu, Akçaabat ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Referandum İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, fırsatlarının yanında tehlikeleri ve zorlukları da bulunan medeniyet beşiği topraklar üzerinde yaşanıldığını vurguladı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Soylu  Dan    Başbakan    Gafı  Yapan  Kılıçdaroğlu  Na  Kafası  Güzel  
Galiba    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER