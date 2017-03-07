

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katılımcılara "CHP'yi takip ediyor musunuz?" diye sorarken katılımcılardan birinin "Nesini takip edeceğiz" yanıtı verdi. Soylu, bunu üzerine "Oyunu takip et, oyunu. Onda oyun çoktur biliyorsun. Kılıçdaroğlu'nda oyun çoktur. Kafası güzel galiba, en sonunda dün diyor ki 'Önümüzdeki sistemde başbakan da olacak.' O memleketi idare etmiyor, merak etmeyin. Onun içine FETÖ ile PKK kaçmış onları idare ediyor. O memleketi idare etmiyor" ifadesini kullandı.







Soylu, Akçaabat ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Referandum İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, fırsatlarının yanında tehlikeleri ve zorlukları da bulunan medeniyet beşiği topraklar üzerinde yaşanıldığını vurguladı.







kaynak:habertürk