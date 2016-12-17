

Soylu, Kayseri Valiliği kriz merkezinde yaptığı açıklamada, Sabahki basın toplantısından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın hastanelerdeki terör mağdurlarını ziyaret ettiğini söyledi. Olayla ilgili değerlendirmeleri ve takipleri gerçekleştirdiklerini aktaran Soylu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da Kayseri'ye intikal ettiğini belirtti.







Olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a sürekli bilgi arz ettiklerini dile getiren Soylu şunları kaydetti:







"Bu arada özellikle şunun altını çizmek istiyoruz, terör, bizim kararlılığımızı etkileyemeyecektir. Vatandaşlarımızın bu konudaki hissiyatlarını anlıyoruz ve özellikle Kayseri'de teröre karşı yükselen ortak tepki ve ortak sesin de ne anlama geldiğini ve bizi nasıl bir sorumlulukla karşı karşıya bıraktığını da sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ancak, terörün hedefiyle terörü buluşturmamalıyız. Yapmamız gereken, değerlerimize, anlayışımıza ve inancımıza göre vakarımızı, sükunetimizi ve bu konuda güvenlik kuvvetlerinin, devletinizin, hükümetinizin topyekun yapabileceklerini takip etmektir. Yine yapacağımız, şehitlerimizi duayla ve Kuran'la buluşturmaktır. İçimiz yanıyor ve bu evlatlarımızın kardeşlerimizin şehadete yürümesi ülkemizi insanlarımızı büyük bir acıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu kardeşlerimizin şehadete yürümesi ülkemizi, insanlarımızı büyük bir acıyla karşı karşıya bırakıyor."







"13 şehidimiz, 56 yaralımız var"







İçişleri Bakanı Soylu, terör saldırısıyla ilgili, "Adli Tıpa intikal eden ve kimliği belli olan sabah '8 şehidimiz var' demiştim. Şimdi 12 şehidimiz Adli Tıpa intikal etmiş durumda. Bir şehidimiz de üniversite hastanesinde. Biraz sonra o da Adli Tıpa intikal edecek. 13 şehidimiz var. Bir hastanede bir yaralımız daha oluştu, toplam 56 yaralımız var, 12'si yoğun bakımda, 4'ü ağır yaralı olarak" bilgisini verdi.







Kayseri'de bulunan bakanların hastaneleri ziyaret ettiklerini söyleyen Soylu, "Olayla ilgi tüm soruşturmalar gerçekleştiriliyor. Şu anda 7 kişi gözaltında, 5 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Olayın nereden ve nasıl intikal ettiğine yönelik güvenlik güçlerimizin tespitleri açık. Teröristin kimliği belli ve bu konuda arkadaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamlayınca kamuoyuna bilgi arz edilecektir." diye konuştu.







"Terörü tasfiye edeceğiz"







Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı, yaralılara da şifa dileyen Soylu, "Aynı zamanda da şunu bilmelerini istiyoruz, terörün cezasını vereceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bize itimat etsinler ve güvensinler. Tüm güvenlik kuvvetlerimiz bu konuda ant içmiş durumdadır. Bu konuyu, Türkiye'nin defterinden çıkaracağız ve terörü tasfiye edeceğiz. Bu kararlılığımız açıktır." değerlendirmesinde bulundu.







Saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı dileyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:







"Evlatlar bizim evlatlarımız, memleketimizin evlatları. Onların emaneti, bu ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü ve hürriyetidir. Bu emaneti ay yıldızlı bayrağımızın namusu gibi şu Ezan-ı Muhammedi'nin şu semalarda bağımsızlığımızı timsal ettiği gibi vakarla taşıyacağız. Milletimizin endişesi olmasın. Gerekli cezayı en kısa zamanda bunlara vereceğimizi, 15 Temmuz'dan sonra ortaya koyduğumuz terörle mücadelenin kararlılığıyla terörle mücadeleyi yönettikleri alanda nasıl sıkıştıklarını ve nasıl çaresiz kaldıklarını, bu kaosu oluşturmak için nerelere saldırı planladıklarını hazırladıklarını bugün görüyoruz. Bunu da bertaraf edeceğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bugün milletimizin birliğine ve beraberliğine ihtiyacımız var ama bütün bunun kadar da sağduyusuna ihtiyacımız var. Her birimiz ortak akılla buna nasıl cevap vereceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi bu milletin ferasetiyle inşallah birleştirip yolculuğumuzu devam ettireceğiz."







kaynak:milliyet