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SOYAĞACINI PAYLAŞANLAR DİKKAT! DOLANDIRICILAR PEŞİNİZE DÜŞÜYOR


Soyağacını paylaşanlar dikkat! Dolandırıcılar peşinize düşüyor
Tarih : 16 Şubat 2018, 09:10
Puan Ver : Soyağacını Paylaşanlar Dikkat! Dolandırıcılar Peşinize Düşüyor(6/10)2

E-devlet üzerinden soyağacı sorgulamasının başlamasıyla birlikte vatandaşlar akın akın sorgulama yaparken, vatandaşların bir kısmına sorgulama uygulamasında 1800'lü yıllarda doğanların birçoğu için soyadı ve 'sağ' bilgisi verildiği dikkat çekti. Bu hatayı görüp sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar ise anne kızlık soyadını da gösteren bu görüntüleri paylaştığından dolandırıcılara kapı aralıyor.

SOYAĞACINIZI PAYLAŞMAYIN

Oluşturulan talebin ardından bazı vatandaşlar öğrendikleri Soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşırken bazı vatandaşlar ise bilgileri kapatarak sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Bankalar yaptıkları uyarılarda hiç kimseyle anne kızlık soyadınızı paylaşmamanız için uyarı üstüne uyarı yaparken vatandaşların soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşması kişisel veri güvenlikleri için tehlike oluşturuyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

3 MİLYONDAN FAZLA SORGULAMA

e-Devlet üzerinden geçen akşam kullanıma açıldığı dakikadan bu saate kadar olan sürede 3 milyon 641 bin belge üretildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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