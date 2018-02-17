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Soyağacından Sonra Şimdi de Herkes Şehitler Listesinde Akrabalarını Arıyor

SOYAĞACINDAN SONRA ŞİMDİ DE HERKES ŞEHİTLER LİSTESİNDE AKRABALARINI ARIYOR

E-Devletten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını öğrenmek için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne giriyor.

Tarih : 17 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Soyağacından Sonra Şimdi De Herkes Şehitler Listesinde Akrabalarını Arıyor(5/10)1

E-devletten aile büyüklerinin ismini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden isim aramaya başladı.

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"ŞEHİT LİSTESİ" HİZMETE GİRDİ

E-Devlet'te hizmete giren soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de "Şehit Tespit Projesi" kapsamında Osmanlı'nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

E-Devletten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne giriyor.

ŞEHİT DÜŞENLERİN KİMLİK BİLGİLERİ VAR

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

MSB'nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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