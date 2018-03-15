SOYACAKLARI DÜKKANA ÇATIDAN GİRMEK İSTEYEN HIRSIZLAR, BAŞKA DÜKKANIN İÇİNE DÜŞÜNCE YAKAYI VERDİ
İstanbul Küçükçekmece'de soygun yapacakları dükkana çatıdan girmek isteyen 3 çocuk hırsız, çatı çökünce başka bir dükkanın içinde mahsur kaldı.
İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen olayda kepenkleri kapalı olan bir giyim mağzasına girmek isteyen yaşları 15 ile 16 yaşları arasında değişen 3 şüpheli dükkanın çatısına çıktı. Mağazanın çatısına ulaşacakları sırada Muhammed Şengül (16) başka bir dükkanın çatısından içeriye düştü. Arkadaşlarının durumunu gören diğer iki çocuk durumu çevredeki vatandaşlara, vatandaşlar da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
DÜKKANIN İÇİNDEN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
Olay yerine gelen itafiye ekipleri önce dükkanın ön kısmında bulunan barikatı elektronik testere ile kestikten sonra dükkanın bulunduğu alana ulaştı. Burada önce çatı üstünde bulunan iki şüpheliyi indiren itfaiye ekipleri daha sonra dükkanın içerisine çatıdan düşerek yaralanan çocuğu kurtardı.
ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER
Muhammed Şengül olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 çocuk şüpheli ise sorgulanmak üzere Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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