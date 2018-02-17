Beşiktaş, Talisca İçin İtirazda Bulunacak
Ivana'dan Erdoğan'ı Eleştirenlere Sert Sözler: Ne İstiyorsunuz
Neslihan Atagül Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!
Survivor'da Nefes Kesen Dokunulmazlık Oyunu! Bir İsim Adadan Ayrılıyor
Evlenecek Çiftlere Müjde! Devletten 55 Bin Liralık Destek
İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı
Nihat Doğan Kazanınca Rakibinin Üzerine Yürüdü
Suriye'den Atılan Roket Mutfağa İsabet Etti!
Cıa'den Skandal Seçim İtirafı: Karıştık!
Yine Ezber Bozdu: Fransız İhtilali Tuz Yüzünden Çıktı!
Osmanlı'nın Kalbiydi! Ata Yadigarı Hazineler Gün Yüzüne Çıktı
Fbı Ve Facebook Anlaştı! Göz Açtırmayacaklar
Bakan'dan Dikkat Çeken Sözler: Çılgınlık Yaptık!
Fenerbahçe'den Alanyaspor'a Farklı Tarife!
Özel Harekatın Mühimmat Deposunda Patlama!
İngiliz Başbakan'dan Ab'ye Terör Çağrı: Ortak Strateji Belirlemeliyiz
Fenerbahçe'yi Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Beşiktaş Maçında Yok
İran Abd'ye Meydan Okudu: Kürt Bölgelerine Sızmasına İzin Vermeyeceğiz!
Erdoğan, Yardımcısının Nikah Şahidi Oldu
Kuzey Irak'a Hava Harekatı! Terör Yuvaları Yerle Bir Edildi

SOY AĞACINI ÖĞRENEN ÇİFTE VATANDAŞLIK İÇİN HAREKETE GEÇTİ


Soy ağacını öğrenen çifte vatandaşlık için harekete geçti
Tarih : 17 Şubat 2018, 20:30
Puan Ver : Soy Ağacını Öğrenen Çifte Vatandaşlık İçin Harekete Geçti(7/10)3

Milyonlarca vatandaş, geçtiğimiz günlerde e-devlette başlatılan 'soyağacı sorgulama' hizmetinden dedelerinin kökeniyle ilgili bilgiler elde etti. Bazı vatandaşlar aslında göçmen olmadığını, bazıları ise Bulgar ya da Boşnak göçmeni olduğunu öğrendi.

YUNAN KİMLİĞİ OLANLARA VATANDAŞLIK YOLU AÇILIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, özellikle Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için harekete geçti. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya çifte vatandaşlık veriyor. Yunanistan ise Mübadele Anlaşması gereği vatandaşlık vermiyor. Ancak annenin, babanın, dedenin, anneannenin ya da babaannenin 'Yunan kimliği' olan kişilere vatandaşlık yolu açılabiliyor.

KONSOLOSLUK VE BAKANLIKLARA BAŞVURU YAPACAKLAR

Çifte vatandaşlık almak isteyen kişiler bizzat kendileri ya da bu işi yapan hukuk büroları aracılığıyla ülkelerin Adalet, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlıkları veya konsolosluklara başvuracak. Başvuru yaparken, gerekli belgelerin tercümesi yapılmış ve noter tasdikli olması gerekiyor. Bulgar göçmeni olduğunu öğrenen kişiler Bulgaristan Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışan Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor.

Dedelerinin Romen ve Boşnak olduğunu öğrenen vatandaşlar ise Bosna Hersek ile Romanya vatandaşlığı alabilmeleri için bu durumu kanıtlayan belgelerle ilgili konsolosluklara başvuracaklar. Makedonya vatandaşlığına başvurmak isteyenler ise gerekli evrakları tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapabiliyor. Vatandaşlık başvurusu reddedilen kişilerin, ilgili ülkede dava açma hakkı var. Bu kişilerin uluslararası platformlarda ya da Türkiye'de dava açma hakları bulunmuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Soy  Ağacını  Öğrenen  Çifte  Vatandaşlık  İçin  Harekete  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER