SOW'DAN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ MÜJDE GELDİ
Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Senegalli Moussa Sow, Galatasaray maçında oynayabilecek.
Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow'un Katar'da tedavi gördüğü ve ligin 23. haftasında oynanacak Galatasaray maçına yetişeceği öğrenildi.
Yeşil-beyazlı kulübün Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli yıldız Moussa Sow, Beşiktaş maçı öncesi basına kapalı olarak yapılan antrenmanda sakatlık geçirmişti.
KATAR'DA TEDAVİ OLUYOR
Siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyen ve son oynanan T.M. Akhisarspor mücadelesinde de sahada yer alamayan Sow'un kulüpten özel izin alarak Katar'a gittiği bildirildi. Katar'daki doktoruna tedavi olan yıldız ismin perşembe günü Bursa'ya döneceği öğrenildi.
GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK
Ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Bursaspor'un gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow'un 22. haftada oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Deneyimli oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında ise sahada yer alabileceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kardak'a Yanaşan Yunan Botunu, Sahil Güvenlik Çarparak Engelledi
- Atiker Konyaspor Maçında Beşiktaş Taraftarı Olmayacak
- Erdoğan'dan Yunanistan'a Tarihi Uyarı: Haddini Aşanları İkaz Ediyoruz!
- Kritik Türkiye Ziyareti Öncesi Abd'li Bakandan Afrin Çıkışı!
- Marmara Denizi'nde Yakalanan 2,5 Metrelik Kılıç Balığının Kilosu Dudak Uçuklattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kaçak Avcı Aslanlara Yem Oldu, Geriye Sadece Kafası Kaldı
- Böyle Hataya Can Kurban! Hesabına Yanlışlıkla 2 Trilyon Euro Yattı
- Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
- Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
- Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar