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Sow'dan Galatasaray maçı öncesi müjde geldi

SOW'DAN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ MÜJDE GELDİ

Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Senegalli Moussa Sow, Galatasaray maçında oynayabilecek.

Tarih : 13 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : Sow'dan Galatasaray Maçı Öncesi Müjde Geldi(6/10)2

Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow'un Katar'da tedavi gördüğü ve ligin 23. haftasında oynanacak Galatasaray maçına yetişeceği öğrenildi.

Yeşil-beyazlı kulübün Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli yıldız Moussa Sow, Beşiktaş maçı öncesi basına kapalı olarak yapılan antrenmanda sakatlık geçirmişti.

KATAR'DA TEDAVİ OLUYOR

Siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyen ve son oynanan T.M. Akhisarspor mücadelesinde de sahada yer alamayan Sow'un kulüpten özel izin alarak Katar'a gittiği bildirildi. Katar'daki doktoruna tedavi olan yıldız ismin perşembe günü Bursa'ya döneceği öğrenildi.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK

Ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Bursaspor'un gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow'un 22. haftada oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Deneyimli oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında ise sahada yer alabileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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