

UEFA Avrupa Ligi'nde sona eren dördüncü hafta maçlarının ardından Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, haftanın en iyi futbolcusu kategorisinde aday gösterilirken, en iyi 11'e de adını yazdırdı.







Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11 futbolcusu arasında Sow'un yanı sıra, Osmanlıspor'un deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup ettiği maçtaki performansıyla dikkati çeken defans oyuncusu Numan Çürüksu da yer aldı. UEFA'nın internet sitesinde ayrıca, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 yendiği maçta şık bir gole imza atan Sow ile Portekiz temsilcisi Braga'ya deplasmanda 3-1 yenilen Atiker Konyaspor'un tek sayısını kaydeden Bulgar oyuncusu Dimitar Rangelov, dördüncü haftanın en iyi futbolcusu adayları arasında gösterildi.







Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 2 oyuncunun, haftanın en iyi futbolcuları kategorisindeki rakipleri ise Anderlecht'den Nicolae Stanciu, Roma'dan Edin Dzeko, Athletic Bilbao'da bir maçta 5 gole imza atan Aritz Aduriz, Astana'dan Patrick Twumasi, Shakhtar Donetsk'ten Taison ve Zenit'ten Giuliano oldu.