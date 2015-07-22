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sow gider, bu ikiliden biri gelir

SOW GİDER, BU İKİLİDEN BİRİ GELİR

Van Persie ve Fernandao'nun gölgesinde kalan ve yedek kalacağı için gitmek isteyen Sow'a yönetim de yeşil ışık yaktı.

Tarih : 22 Temmuz 2015, 09:48
Puan Ver : Sow Gider, Bu İkiliden Biri Gelir(8/10)8




Van Persie ve Fernandao'nun gölgesinde kalan ve yedek kalacağı için gitmek isteyen Sow'a yönetim de yeşil ışık yaktı. Serbest kalma bedeli 13 milyon Euro olan golcünün yerine düşünülen isimler Mirallas ve Shaqiri.



MOUSSA Sow ile Fenerbahçe'nin ayrılığı için geri sayıma geçildi... İngiliz ekibi Sunderland ile görüşmelere başlayan Sow ve menajerinin bu girişiminden haberdar olan Fenerbahçe resmi teklifi beklemeye başlarken B planını da hazırladı...

Everton'dan Belçikalı kanat oyuncusu Kevin Mirallas'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Sow'dan gelecek parayı da bu transfere harcamaya hazır.

Sarı lacivertli ekip, yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir piyasa değeri bulunan Mirallas'ın transferini 13 milyon Euro'ya bitirmek istiyor.

Kariyerinde St.Etienne, Olympiakos, Lille ve Everton gibi kulüplerde oynayan Mirallas çıktığı 331 maçta, 77 gol ve 46 asistlik bir performans sergiledi.



SHAQİRİ İÇİN TERRANEO DEVREDE



bayern münih'ten 16 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olan İsviçreli Xherdan Shaqiri de Fenerbahçe'nin düşündüğü isimlerin arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde adı Stoke City ile anılan Shaqiri için Inter Kulübü ile temasa geçen Fenerbahçe'nin bu transferde Terraneo'yu devreye soktuğu da gelen haberler arasında.

Özellikle Terraneo'nun eski kulübüyle iyi ilişkilerini koruması da bu transferde Fenerbahçe'yi öne çıkaran etkenler arasında yer alıyor. Shaqiri, Basel, Bayern Münih ve Inter takımlarıyla bugüne kadar oynadığı 250 karşılaşmada 51 gol atarken, takım arkadaşlarına 48 asist yaptı.








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