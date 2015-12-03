

AZERBAYCAN'IN İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARI...







Azerbaycan'nın işgal altındaki toprakları konusunda, Dağlık Karabağ başta olmak üzere tutumumuz açık ve nettir. Azerbaycan'ın bütün toprakları özgürlüğüne kavuşana kadar Türkiye, Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır."







ENERJİ İŞBİRLİĞİ







Türkiye'nin enerji ile birlikte enerji çeşitlendirme amacı vardır. Çok boyutlu politikalar yaptık. TANAP projesi devam ediyor. Yeni konjöktürde Azerbaycan'da kapsamlı görüşmelerimiz olacak. Azerbeycan ile Türkiye arasındaki enerji artırımını konuşucağız. Azerbeycan ili ilişkimiz Rusya'dan bağımsız devam ediyor.







IŞİD PETROLÜ İDDİALARI







Son bir hafta içerisinde Rus basınında ve Rus yetkililerce yapılan açıklamalar bana gençliğimi hatırlatıyor. Soğuk Savaş döneminde Sovyet propaganda makinesi vardı. Her gün değişik yalanlar üretirlerdi. Önce kendileri inanır sonra dünyanın inanmasını beklerlerdi. Bunlar, 'Pravda yalanları, palavraları' diye anılırdı.







SOVYETİK PROPAGANDA MAKİNESİ...







Rusya'nın son 20-25 yıl içerisinde, soğuk savaş sonrasında unuttuğunu zannettiğimiz özellikleri, Sovyetler'den kalan Sovyetik özellikleri birer birer ortaya çıkıyor. Doğrudan kendilerini ilgilendirmeyen alanlarda savaşlara girmek, yayılmacı bir görüntü içerisinde komşu ülkelerle sorunlar yaşamak ve bu sorunları örtmek için propaganda makinasını çalıştırmak. Bu Sovyetik propaganda makinesinin yalanlarına kimse itibar etmez.







AKLA ZİYAN BİR AÇIKLAMA







O dönem yalanları üretmek ve başarılı olmak kolaydı şimdiki iletişim farklı. Türkiye IŞİD'den petrol alacak da bunu satacak da bu akla ziyan bir açıklamadır.







TÜRKİYE-SURİYE SINIRI DÜNYANIN GÖZLEDİĞİ BİR SINIR







Türkiye-Suriye sınırı bütün dünyanın gözlediği bir sınır. Böyle bir şeyin tartışılması bile akla ziyan. Bu sınırda olan hareketlilik neredeyse bütün ülkeler tarafından gözleniyor.







Etik olarak Türkiye böyle bir şey yapmaz, yapmadı da. Reel olarak da mümkün değil.







Bugün Suriye rejimine destek verenler aslında DEAŞ'a da destek vermektedir. DEAŞ'ı çıkartan, besleyen asıl unsur Suriye rejimidir.







DEAŞ'ın barbarca katliamları karşısında 2013 ekiminde ilk kararı alan, 2014 ocağında ilk operasyonu yapan biziz.







Türkiye'yi kimse bu iftiralarla yanlış bir resim içine koyamaz.







SINIRDAN SÖKÜP ATACAĞIZ







DAEŞ'e yapılacak müdahaleyi Rus operasyonları zorlaştırıyor. DAEŞ'in Türkiye sınırından atılması için gerekli olan önlemler alınmaktadır. İlk olarak DAEŞ'i Türkiye sınırından söküp atmak için çalışacağız.