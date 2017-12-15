ŞOTA ARVELADZE'YE BÜYÜK ONUR! YILIN EN İYİSİ SEÇİLDİ
Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştıran Şota Arveladze, ülkede yılın en iyi yabancı teknik direktörü seçildi.
Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze, ülkede yılın en iyi yabancı teknik direktörü seçildi.
Özbekistan Futbol Federasyonu tarafından başkent Taşkent'teki Ali Şir Nevai Salonu'nda düzenlenen törenle, 2017 yılının en iyilerine ödülleri verildi.
ŞOTA'NIN TAKIMI LİGİ 3. SIRADA BİTİRDİ
Ülkenin en köklü kulüplerinden Pakhtakor'u çalıştıran Şota Arveladze, en iyi yabancı teknik direktör ödülünü aldı. Pakhtakor, geçen ay sona eren Özbekistan Süper Ligi'ni üçüncü sırada bitirerek Asya Şampiyonlar Ligine katılma hakkını elde etmişti.
EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ROZIKUL DERDIYEV
Ülkedeki futbol kulüplerinin teknik direktörleri ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen listede, Süper Ligde bu yıl şampiyonluğu elde eden Lokomotif takımında forma giyen Marat Bikmayev yılın en iyi futbolcusu, ligi ikinci sırada tamamlayan Nasaf takımının çalıştırıcısı Rozikul Berdiyev de yılın en iyi teknik direktörü oldu. Lokomotif ise en iyi kulüp seçildi.
Kaynak: haberinburada
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