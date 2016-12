Bir dönem çocuklarını esir almış Pokemon, bilindiği üzere içinde bulunduğumuz dönemde etkisini Pokemon Goismiyle gösteriyor. Pokemon Go, pokemon çizgi filminin hayata geçirilmiş, sanal platformlarda da olsa gerçeğe dönüştürülmüş bir versiyonu. Pokemon avlamak, Pokestop mekanlarda takılmak ve GYM' lere uğramak gibi tabirler ve terimler ile gündeme gelen Pokemon Go' nun aynı zamanda ilginç bir hikayesi de bulunuyor.



Sosyalleşme imkanı sağlayan bu oyunun mucidi; ülkemizde tezgahtar, satış sorumlusu veya müşteri temsilcisi gibi mesleki isimlerle nitelendirebileceğimiz bir kişi.



Pokemon Go; şimdiler de yeni bir Dünya' nın da başlangıcını atmış bulunuyor. Daha önceleri cinsellik ve daha müstehcen objelerin kullanılarak, cinsiyetçilik yaratılarak oluşturulmaya çalışılan ortamın; daha dostani ve daha arkadaş canlısı bir versiyona dönüşmüş, oldukça güzel ve önemli etkileri bulunan bir imkan olduğunu da kanıtlayan bu durum, farklı bir boyuta taşınmış durumda.



Sosyalleşme imkanı: Pokemon Go olarak çağrılan bu dönem; oldukça büyük bir etki yaratmış durumda. Evinden dışarı çıkmayı, sosyalleşmeyi unutmuş bir çok kişi ve genci sokaklara, Pokemon avlarına ve Poke Stop' lara iten bu oyun; oldukça güzel örneklere imkan sağlamaya başladı. Elbette durumu kötüye kullananlar, bu durumdan ciddi problemlerle karşı karşıya kalanları da oluyor ancak; iyilerin sayısı oldukça fazla. Önümüzdeki dönemde de bu etkinin devam etmesi, daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.



Örneğin; ülkemizde daha resmi olarak yayına başlamadan dahi bir çok güzel örneğe imkan tanıyan bu oyun, oldukça geniş kitlelere ve bahsi geçen etkilere ulaşacak gibi duruyor. Böylece sosyalleşme imkanı, bir oyunla daha dostane bir versiyona terfi ettirilmiş oluyor.