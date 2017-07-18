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Sosyal Yardım Alan 157 Bin Yoksul İstihdam Edilecek

SOSYAL YARDIM ALAN 157 BİN YOKSUL İSTİHDAM EDİLECEK

Sosyal yardım alan vatandaşlardan 157 bin yoksul kişinin çalışabilir durumda olduğu belirlendi. Bakanlık da bu kişileri istihdam etmek için harekete geçti.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Sosyal Yardım Alan 157 Bin Yoksul İstihdam Edilecek(8/10)4

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, son bir yılda en az bir kez sosyal yardım alan, 18-55 yaş aralığında ve çalışabilir durumda 157 bin yoksul vatandaşın bulunduğu saptandı. 1 Ocak'ta başlatılması kararlaştırılan sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu vatandaşlar oluşturacak.

1 YILLIK SİGORTA PRİMLERİ DEVLETTEN

Bir diğer deyişle, sosyal yardım alanları istihdam eden işverenlere de kolaylık sağlanıyor.

Bakanlık, destek kapsamında, istihdam edilen yoksul vatandaşların aylık ortalama 364 liraya karşılık gelen işveren sigorta primlerini bir yıl süreyle karşılayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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