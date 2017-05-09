SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN WHATSAPP ANKETİ
BTK, resmi Twitter adresinden WhatsApp hakkında bir anket düzenledi. "WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?" anketine çok sayıda katılım olurken, soru işaretlerini de beraberinde getirdi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi Twitter hesabı üzerinden bir anket başlattı. Kısa sürede büyük ilgi gören anket WhatsApp ile ilgili. BTK'nın anket sorusu "WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?" şeklinde olurken, yirmi iki saat önce başlatılan ankete toplam 24 bin 98 kişi katıldı.
BTK tarafından yapılan anket sosyal medyada yoğun ilgi görürken, sebebi de merak konusu oldu. Ankete katılan sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp'ın yerini alacak yerli bir uygulama mı geliyor sorusunun yanıtını arıyor.
kaynak:habertürk
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