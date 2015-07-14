

ELAZIĞ Belediye Başkanı Ak Partili Mücahit Yanılmaz'ın, Ramazan ayı nedeniyle ekonomik durumu iyi olmayanlara verilen ve 100 liralık harcama limiti olan sosyal kartların dağıtıldığı fotoğrafların internet sitelerinde paylaşılması, kentte ve sosyal medyada tepkiye yol açtı.Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kentteki dar gelirli ailelere içinde 100'er lira yüklü sosyal kart dağıttı. Belediye basın bürosu da sosyal kart dağıtımını haberleştirerek, yardımı alanlarının fotoğraflarlarıyla birlikte kentteki yerel medyaya servis etti. Belediye tarafından servis edilen haber metninde, şöyle denildi:







"Elazığ Belediyesi tarafından Ramazan ayında vatandaşlara katkı sağlamak ve bayramı daha mutlu karşılamaları için Elazığ Belediyesi 'Sosyal Kart' dağıtımına başlandı. Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, başkan yardımcıları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Sosyal yardım projesinden yararlanmak amacıyla 3 bin 320 kişinin başvuruda bulunduğu ve yapılan değerlendirmeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen bin 100 aileye, 100 TL yüklü Elazığ Belediyesi Sosyal Kart dağıtımı gerçekleştiriliyor. 500 kişiye yapılan dağıtımın ardından, geri kalan aileler önümüzdeki günlerde, Elazığ Belediyesi İş Merkezi'nde bulunan yardım bürosundan kartlarını temin edebilecekler."







Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da törende yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana Elazığ'da yaşamı kolaylaştırmak ve kaliteli hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Şehrimizde yaşayan en yoksul, en kimsesiz kardeşimiz huzur içinde kaliteli bir şekilde yaşayabiliyorsa Elazığ Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olmuş demektir. Biz bunu gerçekleştirmek için varımızla yoğumuzla çalışıyoruz" dedi.