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Sosyal Medyaya Damga Vuran Gol Görüntüsü, Yayıncı Hatası Çıktı

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN GOL GÖRÜNTÜSÜ, YAYINCI HATASI ÇIKTI

TFF 1. Ligde oynanan Elazığspor - Samsunspor maçında 4 golü de aynı kişinin attığı belirtilen görüntü, yayıncı kuruluşun hatası çıktı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Sosyal Medyaya Damga Vuran Gol Görüntüsü, Yayıncı Hatası Çıktı(6/10)2

TFF 1. Ligin 9. hafta karşılaşmasında Elazığspor, konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Buraya kadar her şey normal ancak yayıncı kuruluş maç esnasında atılan golleri ve skoru gösterdiği KJ'de (alt yazı) tüm golleri Soner Şahin'in attığı yazıyordu.

Bu durum aslında yayıncı kuruluşun bir hatasından kaynaklandı ancak sosyal medya bu olayı konuşmaya başladı. Yayınlanan görüntüye göre Soner Şahin, Elazığspor adına 26. ve 44. dakikalarda attığı gollerle takımını öne geçirirken, 34. ve 45+1'inci dakikalarda kendi kalesine attığı iki golle deplasman takımının maçı beraberliğe taşımasını sağladığı görülüyor.

YAYINCI KURULUŞUN HATASINDAN KAYNAKLANDI

Oysa ki durum ekranda göründüğünden çok farklı. Maçın gollerini 27 ve 44. dakikalarda Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Dk. 34 ve 45 Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor) kaydetmişti. Yani hafta sonundan bu yana Türkiye'nin konuştuğu olay aslında yayıncı kuruluşun bir hatasından kaynaklanmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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