TCDD'nin Ankara-Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferlerine talepte patlama yaşanıyor. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Kars, en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Foto- Tur düzenleyen çok sayıda grup da, Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmeye başladı. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre günübirlik fotoğraf çekilip dönülen bir yer haline gelen Kars, sosyal medya ve Instagram'da da gündemde. Doğu Ekspresi ise gençler arasında 'Like' ekspresi haline gelmiş.

OTELLER DOLDU

Kars'a artan ilginin sebebini özetleyen Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Kars, tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizm cenneti. Özellikle Kars'ta kış turizmi ağırlıkta. Sarıkamış'taki kırsal karın ve pistimizin varlığı farklı bir güzellik. Sarıkamış'ı, Ani Harabeleri'ni, Kars Kalesi'ni anlatmaya çalışıyorduk, başardık diyebiliriz. Kars-Tiflis- Bakü demiryolu projesinin tamamlanması ve tren seferlerinin başlaması artı bir değer kattı. Otellerimizde yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Bu yıl daha fazla talep var. Kars'a gelmek isteyenler için Doğu Ekspresi'ne ek vagonlar ilave edildi. İlimize olan talebin en önemli sebebi kış turizmi" diye konuştu.

'İSTASYONDA YATAN BİLE OLUYOR'

Kars Tren İstasyonu Hareket Memuru Sebahattin Koç, geçen yıla göre yüzde 40'lık artışa dikkat çekerek, "1 olan yataklı vagon sayısı kimi seferlerde 3'e çıkarıldı. 25 Aralık'a kadar çok sınırlı sayıda bilet kaldı. Çok büyük ilgi var. Doğu Ekspresi ucuz olduğu için gençler çok tercih ediyor. 5-10 kişilik gruplar halinde geliyorlar. Akşam gelip sabah dönenler de iki gün kalan da oluyor. Kimisi istasyonda yatıyor. Kars Kalesi, Ani Harabeleri ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gidiyorlar" dedi.

'INSTAGRAM'DA GÖRDÜK, BİLETİ ZOR BULDUK'

Geçen hafta 6 kişilik arkadaş grubuyla Doğu Ekspresi ile Kars'a giden Serkan İbil, "Böyle bir gezi planımız vardı. Instagram hesabından gördük ve Kars'a gitmeye karar verdik. Tren yolculuğunu ilk defa yaptım ve bu zamana kadar yapmadığım için pişman oldum. Kars'ta yakın çevremizden daha çok ilgi gördük. Biz bilet alırken epey sıkıntı yaşadık. Bir ay boyunca sabah, öğle, akşam bilet aradık, yoktu. Yola çıkmadan 3 gün önce bilet bulduk. Gece saat 12 civarında TCDD'nin bilet satış sistemine girdiğinizde bilet bulabiliyorsunuz" dedi.

'BLOGGER'LAR ETKİLİ OLDU'

Trenle tek başına Kars'a seyahat eden fotoğrafçı Mücahit Muğlu ise, "Kars'tan ziyade Doğu Ekspresi deneyimi yaşamak istedim. Kars'ı da çok sevdim. Atmosferi inanılmaz. Kars bu ara çok popüler. Bence blogger'ların çok sık seyahat etmesi çok etkili oldu. Bu ara blogger ve fotoğrafçılar Kars'a çok gidiyor. Onların paylaşımlarını gören Kars'tan ve Doğu Ekspresi'nden haberdar olmaya başladı ve talep arttı. Seyahat hiç bitmesin istedim. Kars'taki tarihi eserler ve Rus mimarisine bayıldım. Bilet bulma da hafta içi çok zorluk çekilmiyor ama hafta sonu bilet bulmak sorun" diye konuştu.

'BU SENE İNANILMAZ YOĞUNLUK VAR'

DOĞU Ekspresi ile Kars'a tur düzenleyen acente yetkilisi Bahar Ertekin şunları söylüyor: "Son 3 yıldır giderek artan bir talep var. Trenle Kars'a gidip gelenlerin memnun kalması talebi artırıyor. Bu yıl ise geçen yıla göre inanılmaz bir yoğunluk var. Geçen seneye kadar ücretli yataklı kompartıman satın alıyorduk. Bu sene talep fazla olunca TCDD gruplara özel, acentelere özel vagon verelim dedi. İlave vagonlar eklendi, biz de o vagonları aldık. Tur şirketleri, tüm biletleri aldı diye söylentiler yayıldı. Ancak biz bilet satın almıyoruz. İlave eklenen vagonları aldık. Grup değil de şahsi gitmek isteyenler TCDD'nin bilet satış sisteminden biletlerini alıyor. Ancak münferit talep de çok olduğu için bilet bulmakta güçlük yaşanıyor. Kars, Türkiye'nin bir ucu. Günümüzde insanların tatil anlayışları değişti. Trenle yolculuğunu merak edenler var. Bu merakı gidermek ve Kars'ı görmek isteyenler, talebi katladı."

'BİLETLER ŞİRKETLERE SATILIYOR' İDDİASI

CHP Milletvekili Zeynep Altıok ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, TCDD'nin biletleri önceden turizm şirketlerine sattığını öne sürdü.

Habertürk'e açıklama yapan Altıok, "Gezginci ve üniversite öğrencileri, Kars'a foto tur etkinliği düzenlemek istediklerini fakat bazı turizm firmalarının tüm tren biletlerini önceden kapatması sebebiyle gidemediğine yönelik şikâyetlerini iletti. Ücreti 100 lira olan yataklı vagonla yapılan yolculuğun acenteler tarafından uçuk fiyatlarla satıldığını ifade ettiler. Ocak ve şubat aylarına ait Kars treni yataklı vagon kısmının henüz sistemde dahi görünmemesine rağmen aylar öncesinden turizm şirketlerine satıldığını söylediler. TCDD'nin turizm şirketlerine toplu bilet satması rant ve usulsüzlük oluşturur. Kars'ta yaşayan vatandaşlar dahil kimse bilet alamamaktadır. Bu firmaların yasal tarihler dışında 3 ay sonraya nasıl tren biletlerini alıp kimlere sattıklarını öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.

EK VAGON UYGULAMASI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise talebin yoğunluğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Doğu Ekspresi'nin vagonlarına ait biletler bir ay öncesinden tüm vatandaşlarımıza açık bilet satış sistemi aracılığıyla satılmakta. Trenin mevcut vagonlarının dışında tur şirketleri ile yıllık plan ile vagon kiralaması yapılmakta, bu vagonlar fazladan ilave edilmekte, kiralama yapan tur şirketleri bilet satışının yanında otel yemek ve gezi paketi halinde hizmet vermekte ve buna göre fiyatlarını belirlemektedir. Yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresi bileti kısa bir sürede satılmaktadır. Trene ilave vagon verilerek talepler karşılanmaya çalışılmaktadır." Bu arada 20 Aralık-15 Ocak arasında Doğu Ekspresi'nde her gün için 200 kişilik yer olduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada