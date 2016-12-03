

Selena Gomez, 103 milyon takipçisi ve bolca beğeni alan gönderileriyle İnstagram'ın en popüler isimlerinin başında geliyor. 24 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyaya 14 haftalık ara vermiş olmasına rağmen yapmış olduğu gönderilerle en çok beğenilen gönderilerin sahibi konumunda.







Platformun en çok beğenilen ilk 5 gönderisine sahip olan ünlüden sonraki, en çok takipçisi olan diğer isimler şöyle:



94 milyon takipçiyle Taylor Swift, 90.4 milyon takipçiyle Ariana Grande, 88.9 milyon takipçiyle Beyonce, 89.3 milyon takipçiyle Kim Kardashian, 79.5 milyon takipçiyle Kylie Jenner ve 69.4 milyon takipçiyle Kendall Jenner.







2016 yılının en çok takip edilen 10 ünlü sıralamasındaki erkek isimler ise 83 milyon takipçiyle yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve 71 milyon takipçiyle aksiyon filmlerinin aranılan ismi Dwayne Johnson.







kaynak:sözcü