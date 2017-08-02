Antalya'da bir kişinin sosyal medyadan 'devrilecek' notuyla fotoğrafını paylaştığı ağaç, 3 saat sonra bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda şoka giren kadın sürücü kıl payı kurtuldu.

Sosyal medyada ağacın fotoğrafını paylaşıp "Devrilecek" diye not düşen vatandaş 3 saat sonra haklı çıktı.

20 METRELİK AĞAÇ UZUN ZAMANDIR EĞİKTİ, ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Olay, Haşim İşcan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Cadde ortasında bulunan refüjde uzun zamandır eğik vaziyette olduğu öğrenilen 20 metrelik hurma ağacı, bir anda bulunduğu yerden koparak bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin motor kısmına düştü.

SÜRÜCÜ YARA ALMADI, MADDİ HASAR OLUŞTU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler direksiyon başında şoka giren kadın sürücüyü araç içerisinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, yine polis ve itfaiye ekipleri devrilen hurma ağacını keserek yol kenarına sürükledi. Arabasında maddi hasar oluşan kadın sürücünün ise olayı yara almadan atlattı.

BİR SANİYEYLE KURTULDU

Kadın sürücüyü araçtan çıkaran vatandaşlardan Okan Kahramanlı, ağacın devrilmeden önce ses çıkarmaya başladığını belirterek, "Gündüz ağaçtan ses gelmeye başlamıştı. Oturuyorduk, büyük bir gürültü geldi. Bir baktık ağaç düşüyor, önce yere düştü sonra sekip yoldan geçen aracın üstüne düştü. Hemen koşup araçtaki bayana yardım ettik. Bir saniyeyle kurtuldu" dedi.

3 SAAT ÖNCE "DEVRİLECEK" DİYE UYARDI

Öte yandan hurma ağacının oluşturduğu tehlikeyi fark eden Ongun Gültekin isimli bir vatandaşın ise olay gerçekleşmeden 3 saat öncesi ağacın resmini çekerek sosyal medyadan yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. Gültekin saat 16.30 civarında kişisel hesabından "Belediye park ve bahçelere dedim, trafiğe bilgi verdim hala bir şey yok. İnşallah biri yaralanmadan, ölüm olmadan bu hurmanın çaresine bakarlar" uyarısında bulundu.

Kaynak: haberinburada