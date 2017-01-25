Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama
Suyunuza Her Gün Karbonat Atarsanız...
İstanbul'da Uçuşlara 'olumsuz Hava' Engeli
Aleyna Tilki'den Yeni Beste!
Rdx Patlayıcılarını Reina Katliamcısına Gönderecekti
Chp'den Sosyal Medyadaki 'evet' Kampanyasına Tepki
Lavrov'dan 'astana' Açıklaması
Ak Parti Başkan Yardımcıları Chp'li Tezcan'a Dava Açtı
Köprüdeki İndirim Trafiği Yüzde 30 Artırdı
Bu Nedenler Kadın Kanserine Yol Açıyor!
Karadeniz'de Didik Didik Terörist Arıyorlar
Ay Sonunda Artık 24 Saat Boyunca Hizmet Verecek
İstanbul'da Kar Alarmı; Kriz Masası Kuruldu
Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e İkinci Şok
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu!
Chelsea, Muslera'yı Listesine Aldı
Bolu Merkezli Fetö/Pdy Operasyonunda 20 Gözaltı
Kaymakam Uçağa Binerken Gözaltına Alındı
Çinli İşadamları Türkiye'ye Hayran Kaldı

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 5 TUTUKLAMA


SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 5 TUTUKLAMA
Tarih : 25 Ocak 2017, 17:41
Puan Ver : Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama(9/10)10


Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütü propagandasını yapmak suçlaması ile 17 Ocak 2016 tarihinde 6 şahsa yönelik Güroymak ilçesinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan, 24 Ocak 2016 tarihinde adli makamlara sevki sağlanan M.Ş.T., adli kontrol şartı ile serbest kalırken; Ö.S., E.O., O.E., R.Ş. ve Z.U. isimli 5 şahıs tutuklanarak Bitlis E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.



 



kaynak:f5haber








Etiketler: Sosyal  Medyadan  Terör  Propagandasına  5  Tutuklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER