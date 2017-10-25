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Aldatma tartışmaları nedeniyle zor günler geçiren Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Daha önce böyle bir dönem yaşamamıştım." dedi.
Son günlerde eski eşi Mustafa Erdoğan ve Erhan Çelik'i aldattığı yönündeki haberler nedeniyle zor günler yaşayan Gülben Ergen, Twitter paylaşımıyla içini döktü.
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DÖNEM YAŞAMADIM"
Son süreçete sanat camiasından birçok isim ünlü sanatçıya cephe aldı. Ayrıca ünlü sanatçının yer alacağı bir televizyon bir de sinema projesinden ismi çıkarıldı.
Ergen, yaşadığı zor süreç nedeniyle kendisine yapılanlara sitem edip, "Daha önce böyle bir dönem yaşamamıştım." dedi.
İşte Ergen'in attığı tweet:
Dostumu, düşmanımı ve dost görünen nice kalabalığı hiç bu kadar "yakından" tanıdığım bir dönem yaşamamıştım...
Kaynak: haberinburada
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