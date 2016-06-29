SOSYAL MEDYADAKİ 'İNFİAL YARATACAK' PAYLAŞIMLARIN YASAL SORUMLULUĞU VAR
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), Atatürk Havalimanı'nda 40'a yakın insanın ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin kamuoyuna duyuruda bulundu. Sosyal medyada infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunanların yasal sorumluluklarının bulunduğu bildirildi.
BTK'nın yazılı açıklamasında, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan, ülkenin birlik ve huzurunu hedef alan terör saldırısı sonrası sosyal medya üzerinden saldırı anına ve saldırı mağdurlarına ait çeşitli görüntülerin paylaşıldığına işaret edildi. Paylaşım yapanların mahkeme kararıyla hakkında yayın yasağı getirilen söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımlar yoluyla üzücü terör saldırısının amacına bilerek veya bilmeyerek hizmet ettiğini belirtti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar