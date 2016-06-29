

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), Atatürk Havalimanı'nda 40'a yakın insanın ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin kamuoyuna duyuruda bulundu. Sosyal medyada infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunanların yasal sorumluluklarının bulunduğu bildirildi.







BTK'nın yazılı açıklamasında, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan, ülkenin birlik ve huzurunu hedef alan terör saldırısı sonrası sosyal medya üzerinden saldırı anına ve saldırı mağdurlarına ait çeşitli görüntülerin paylaşıldığına işaret edildi. Paylaşım yapanların mahkeme kararıyla hakkında yayın yasağı getirilen söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımlar yoluyla üzücü terör saldırısının amacına bilerek veya bilmeyerek hizmet ettiğini belirtti.