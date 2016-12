Facebook







Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe armasıyla yan yana olan fotoğrafını kullanarak, "Hoş geldin Robin Van Persie" başlığıyla transferi duyurdu. Paylaşımı 209 bin 763 kişi beğenirken, 14 bin 581 kullanıcı da kendi hesabından bunu paylaştı. 2 bin 300 kişi ise bu başlıkla ilgili yorum yaptı.







Robin Van Persie de facebook hesabından, Manchester Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etmeden hemen önce çekilmiş bir kısa video paylaştı. Paylaşım 61 bin 985 kişi tarafından beğenilirken 2 bin 661 kişi ise kendi hesabında bunu kullandı. Kısa videoyu ise 7 bin 20 kişi yorumladı.







Twitter







Fenerbahçe, Van Persie transfer haberini mikroblog sitesi twitterda, facebook hesabındaki fotoğrafın aynısını paylaşarak duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 9 Temmuz'da oyuncuyla görüşmelere başlandığına dair bir mesajı da kullandı. Yapılan bu paylaşımlar toplamda 21 bin 10 retweet alırken, 20 bin 625 kez de favorilere eklendi.







Robin van Persie ise transferden iki gün önce Türkiye'ye geleceği uçağın kokpitinde çekildiği "Ready for take off" başlıklı bir fotoğraf paylaşmıştı. 17 bin 738 kez retweet edilen bu paylaşım, 20 bin 882 kez favorilere alındı.







Türkiye'de transfer haberinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesinden sonra "Robin van Persie" konu başlığıyla 133 bin 864 tweet atılırken, 105 bin 632 kişi tarafından retweetlendi. 70 bin 299 kişi ise konu hakkında paylaşımda bulundu ve katılımcı oldu. Yine transferin KAP'a bildirilmesi sonrasında açılan 3 farklı başlıktan yaklaşık 17 bin tweet atıldı.







Transfer haberinin KAP'da yer almasından sonra saat 18.08'de "Robin van Persie" başlığı, Twitter Türkiye gündeminde en çok konuşulan konuların yer aldığı "Trend Topic" (TT) listesine 4'üncü sıradan girdi, saat 20.48'de TT Türkiye listesinde 1'inci sıraya kadar çıktı.







"Robin van Persie" konu başlığı Dünya TT listesine de girerek gündemin 7. sırasında kendine yer buldu.







Instagram







Son dönemde sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler hale gelen fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram'da da Van Persie'nin transferi gündem oldu. Fenerbahçe, facebook ve twitter'da olduğu gibi van Persie transferi, aynı şekilde bu platformdan duyuruldu. Instagram'da 84 bin kişinin beğendiği bu paylaşıma bin 269 kişi de yorum yaptı.







Van Persie ise Türkiye'ye hareket etmeden önce ailesiyle Fenerbahçe atkısı açtığı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf, 137 bin kişi tarafından beğenilirken, 10 bin 753 yorum aldı.







'Caps'ler







Yine son zamanlarda fotoğraf altına farklı yorumlar yapma uygulaması olan caps'ler de sosyal medyada fazlasıyla kullanıldı.







Özellikle Van Persie'nin Hollanda Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nda İspanya'ya attığı kafa golü sonrası, yıldız futbolcu için "Uçan Hollandalı" lakabı çok kullanılmaya başlanmıştı. Van Persie'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla bu konu hakkında da birçok caps paylaşımı yapıldı.







Başta twitter olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarında da paylaşılan capsler, birçok internet sitesinde de Van Persie transferiyle ziyaretçilere sunuldu.