Yılın Son Zammı Geldi! Motorine 12 Kuruş Zam
Büyük Operasyonun Ardından...
Erkeklerin O Problemine Yeni Çözüm
Sosyal Medyada Terör Propagandasına 6 Gözaltı
Putin: Sınırdışı Etmeyeceğiz
Deaş'ın Sözde Emiri Hava Harekatında Öldürüldü
Çekte Yeni Dönem Resmen Başlıyor!
Ibrahimovic'in Gözdesi Messi
Toplu Ulaşıma Saat Düzenlemesi
Uludağ'da 100 Araç Mahsur Kaldı
O Kadının Dramı Yürek Parçalıyor!
Başbakan Yıldırım'dan Ohal Açıklaması
Google, 2017'de Android Wear 2.0'lı Yeni Akıllı Saati Tanıtacak
İnternet'in En Yaramaz Çocukları Nerede Yaşıyor?
Reklam Engelleyici Sayesinde Yayıncılar 3,45 Milyar Kaybediyor
Pizza Hut'ın Şangay'daki Restoran'ında Yeni Robot Var
Güney Kore'de Yeni Avatar Robot Tanıtıldı
Qualcomm, Snapdragon 835 İçin Ces 2017'yi Bekliyor
Sürücüsüz Otobüs Yollara Çıkıyor
Deniz Seki'ye Sürpriz Yılbaşı Ziyareti

sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 6 GÖZALTI

Siirt'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 30 Aralık 2016, 15:50
Puan Ver : Sosyal Medyada Terör Propagandasına 6 Gözaltı(9/10)6


Siirt'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Kentin farklı mahallelerinde düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar, Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



 



kaynal:AA








Etiketler: Sosyal  Medyada  Terör  Propagandasına  6  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER