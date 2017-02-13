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SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI


SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI
Tarih : 13 Şubat 2017, 09:35
Puan Ver : Sosyal Medyada Terör Propagandasına 4 Gözaltı(7/10)5


Adıyaman merkezli 2 ilde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Adıyaman merkezli, Kahta ve Gölbaşı ilçeleri ile Mardin'de 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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