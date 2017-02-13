SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI
Adıyaman merkezli 2 ilde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Adıyaman merkezli, Kahta ve Gölbaşı ilçeleri ile Mardin'de 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
kaynak:sabah
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