

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan" bir kişiyi tespit ederek yakaladı.







Geçen pazar günü saat 14.00 sıralarında sosyal paylaşım sitesinde bir şahsın "Dün Suriyeliler Mavişehir'de bir vatandaşımızdan otopark ücreti istemiş, vermediği için hastanelik edene kadar dövmüşlerdir. Tedavisi hastanede yapılan kardeşimizin durumu iyi. Yetkililer bir şey yapmıyorsa iş başa düştü. Karşıyaka semtine şehrine sahip çık. Bu hafta hakkını vereceğiz. Hodrimeydan" diye yazması üzerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal paylaşım sitesinde söz konusu yazıyı yazanın S.A.(27) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre S.A., olayın gerçek olup olmadığını bilmediği, başkasından duyması üzerine böyle bir paylaşımda bulunduğunu beyan etti. Yapılan görüşme sonrasında yazıyı kaldırarak yerine özür ve tekzip yayınlaması üzerine S.A. yakalandı. S.A. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest kaldı.