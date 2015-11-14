









Fransa'nın başkenti Paris'te akşam saatlerinde meydana gelen 7 ayrı yerdeki terör saldırıları için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Terör saldırılarında hayatını kaybedenler twitterda #Prayforparis etiketiyle anılırken, Facebook dünya çapında Paris'te bulunan ve kendisinden haber alınamayan için bir network oluşturdu.







Facebook, terör saldırılarında olay yerinde sağ kurtulmayı başarabilenlerin ailelerini ve arkadaşlarını haberdar edebilmesi için bir haberleşme ağı oluşturuldu. Facebook Güvenlik Durumu Kontrolü (Facebook Safety Check) adı altında oluşturulan network, en az 120 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarından sağ kurtulanların birbiriyle haberleşmesini sağlıyor. Saldırı anında bölgede bulunanların Facebook üzerinden işaretleyebildiği yer bildirimi ile sağ olduklarının anlaşılabildiği uygulama, yakınları için endişelenenlere kolaylık sağlıyor.







Facebook yetkilisi yaptığı açıklamada "Paris'te gerçekleşen olay sonucunda şok olduk ve oldukça üzgünüz. İletişim bu tür durumlarda aileler ve arkadaşlar için oldukça kritik bir durum" ifadelerini kullandı.







Paris'teki olayların ardından ülke çapında vatandaşlar arasında da bir dayanışma gözlemleniyor. Ülkede toplu taşıma araçları patlamaların ardından çalışmazken, taksiciler ise taksimetre açmıyor. Paris'te Eyfel Kulesinin bulunduğu meydan olan Cumhuriyet Meydanı civarında ise vatandaşlar dışarıda yardıma ihtiyacı olanları ve sokakta kalanları evlerinde ağırlamak için sosyal medya üzerinden haberleşiyor. - Abd







