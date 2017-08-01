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Sosyal Medyada Organ Pazarı! Fiyatı 100 Bin İla 1 Milyon Lira Arası Değişiyor
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Sosyal Medyada Organ Pazarı! Fiyatı 100 Bin ila 1 Milyon Lira Arası Değişiyor

SOSYAL MEDYADA ORGAN PAZARI! FİYATI 100 BİN İLA 1 MİLYON LİRA ARASI DEĞİŞİYOR

Sosyal medyadan yasa dışı yollarla organlarını satışa çıkaranlar pazar oluşturdu. İlanlardaki kıyasıya pazarlıklar vahameti gözler önüne serdi. Hukukçular "Bu suçtur. İnsan vücudu eşya gibi satılamaz." dedi.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 08:10
Puan Ver : Sosyal Medyada Organ Pazarı! Fiyatı 100 Bin İla 1 Milyon Lira Arası Değişiyor(7/10)3

Sosyal medya üzerinden yasadışı yollarla organlarını satışa çıkaranlar pazar oluşturdu. "Sigara içmedim, ameliyat olmadım, sağlıklıyım, sporcuyum, böbreğime iyi baktım" gibi başlıklarla satışa çıkarılan organların fiyatları, arz ve talebe göre değişkenlik gösteriyor. 100 bin ila 1 milyon lira arası değişiyor. Bu ilanların altına yazılan cevaplar ve fiyatlarla ilgili pazarlıklar dikkat çekici. Genelde pazarlık, "Fiyat nedir, yaş kaç?" şeklinde başlıyor. Satışa çıkarılan organlar ise yoğunlukla böbrek ve karaciğerin bir bölümü. İşte manzara:

'İKİ ÇOCUĞUM VAR ZORDAYIM'

Zonguldaklı gündelik işçi Ş.A. ilanında "Merhaba. Böbrek karaciğer ihtiyacı olana, uyumlu olana bağışlamak istiyorum. Yeter ki uyumlu olsun, hiçbir şekilde sağlık sorunu yaşamadım, yaş 32" yazdı. "İki çocuğum var, çok zor durumdayım, 100 bin lira borcum var başka çarem yoktu mecbur kaldım. Yoksa bir insan nasıl böyle bir şey yapabilir. Amacım borçlarımdan kurtulup bir an önce huzura kavuşmak" dedi. İlanı verdikten sonra birkaç kez arandığını söyleyen Ş.A. "Bir telefon geldi, böbreğinizi almak istiyoruz, form göndereceğiz bunları doldurun dediler. Doldurdum sonra verdiğimiz adrese dosya masrafı olan 300 lira ile gönderin dediler. Ben de hemen anladım bunlar da beni dolandırmaya çalışıyor. Böyle bir işe giriştim ama kimseye de güvenemiyorum. Gerçekten ne yaptımsa çocuklarım için yaptım" diye konuştu.'BANKALAR PEŞİMDE'

Organını satmak isteyen tekstil işçisi H.A. (29) ise "İstanbul'da yıllardır tekstil işleriyle uğraşıyorum bankalara binlerce lira borcum var. Bankalar sıkıştırıyor, ödeyemiyorum, çalıştığımla yetinemiyorum. Ben de buradan ilan verdim, yani belki 50 - 60 bine organımı satarım diye düşündüm. Başka kaçış yolu yok" dedi. Birçok kişi ise ilandaki numaraların kendilerine ait olmadığını, kötü bir şaka için numaralarının oraya yazıldığını söyledi. M.Ş. (34) "İlanı ben vermedim, daha önce de Antalya'dan arayanlar oldu. 'Böbreğinizi alabiliriz' dediler. Ben de küfrettim, kapattım. Numaramın nerede yazılı olduğunu da bulamadım. Benim öyle bir talebim yok, belki birisi kötü bir şaka yapmak istemiştir. Ayrıca ben öyle bir duruma düşsem annemin üç böbreği var onu satardım.

'ORGAN SATMAK SUÇ'

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ahmet Gökçe: Bu iş suçtur. İnsan vücudu parçalanamaz eşya gibi satılamaz. TCK 91, 92 ve 93'üncü maddesinde bu durum düzenlenmiştir. Aksi takdirde zengin olan insanlar, fakirlerin organlarını dilediği gibi satın alır ve olayın önü alınamaz. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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