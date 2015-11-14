

Aylardır tanıtımı yapılan ve ekim ayında Cannes'da özel gösteriminden sonra ilk bölümüyle önceki akşam ekrana gelen ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Başrollerini Anastasia Tsilimpiou, Hülya Avşar, Ekin Koç ve Mete Horozoğlu'nun paylaştığı dizi için 30 binden fazla tweet atıldı. Olumlu ve olumsuz eleştirilere maruz kalan dizide en çok Kösem'i canlandıran Anastasia Tsilimpiou'nun kaçırılma sahnesi gündeme geldi. Anastasia'nın ailesinin elinden zorla alındığı sahne ekrana geldikten sonra, sosyal medyada binlerce tepki mesajı atıldı.







Berabere kaldılar







12 yıldır perşembe günü reytinglere damgasını vuran ‘Kurtlar Vadisi Pusu' dizisi ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem'le reytinglerde berabere kaldı. Necati Şaşmaz, Defne Samyeli, Cahit Kayaoğlu'nun başrolünü paylaştığı ‘Kurtlar Vadisi Pusu' Total'de birinci olurken, AB Grubu'nda ise ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem' zirveye yerleşti. ‘Kurtlar Vadisi Pusu' Total'de yüzde 7.20 reyting alırken her 100 kişiden 18'i tarafından izlendi. ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem' ise Total'de yüzde 5.88 reytingle, her 100 kişiden 15'i tarafından izlenerek ikinci oldu.