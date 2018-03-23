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Sosyal Medyada Fenomen Olmuştu! Hatice Teyze'nin Küçük Köpeği ve Keçisi Sağlık Taramasından Geçti

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLMUŞTU! HATİCE TEYZE'NİN KÜÇÜK KÖPEĞİ VE KEÇİSİ SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİ

Hayvansever Hatice Teyze'nin küçük köpeği gördüğü anki sevinç anları sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Görüntüleri izleyen dekan ve ekibi köpek ve keçiyi sağlık kontrolünden geçirdi.

Tarih : 23 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Sosyal Medyada Fenomen Olmuştu! Hatice Teyze'nin Küçük Köpeği Ve Keçisi Sağlık Taramasından Geçti(8/10)4

Burdur'da, hayvansever Hatice Keskin, bakımını üstlendiği köpek yavrusuyla çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine ilgi odağı oldu. MAKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner ile ekibi, Keskin'in evine giderek, köpeğin bakımını yapıp, mama yardımında bulundu.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ SAHİPSİZ HAYVANLARI BESLİYOR

Yeşilova ilçesinde oturan emekli Hatice Keskin, hayvanseverliğiyle dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri sahipsiz hayvanları besleyen Keskin, son olarak ilçede görev yapan müzik öğretmeni Mesut Çal'ın getirdiği 1,5 aylık sokak köpeğinin bakımını üstlendi.

KÖPEĞİ GÖRÜNCE SEVİNDİĞİ ANLAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI

2 çocuk ve 3 torun sahibi Hatice Keskin, öğretmen Çal'ın getirdiği köpeği bahçesinde görünce şiveyle "Anam benim nerden geldin gı" diyerek, büyük sevinç yaşadı. Keskin'in bu sevincini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mesut Çal ise görüntüleri 2 gün önce sosyal paylaşım sitesi Youtube'a yükledi. Kısa sürede birçok Youtube kanalında yayınlanan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN DEKAN VE EKİBİ ZİYARET ETTİ

Köpeğe 'Boncuk' adını veren, komşusuna ait 'Çikolata' isimli keçiye de bakan Hatice Keskin'in tıklanma rekoru kıran görüntülerini izleyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ise hayvanların sağlık taramasından geçirilmesi için Veterinerlik Fakültesi personeline talimat verdi.

Bunun üzerine MAKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner ve öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Çağrı Karakurum'un yanı sıra üniversiteden bir grup veteriner, dün Hatice Keskin'i evinde ziyaret etti.

SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİP, MAMA YARDIMINDA BULUNDULAR

'Boncuk' ile 'Çikolata'yı sağlık taramasından geçiren Prof. Dr. Öner ve beraberindekiler, köpek için mama yardımında bulundu. Prof. Dr. Öner, Hatice Keskin'in hayvan sevgisini takdir ettiklerini belirterek, 'Boncuk' ile 'Çikolata' için sağlık ve yiyecek desteği vereceklerini söyledi.

BONCUK YEMEK YEMEDİĞİ İÇİN AĞLAMIŞ

Hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni olan Keskin de çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini, sahipsiz hayvanları sürekli beslediğini söyledi. 'Boncuk'u gördüğünde çok sevindiğini anlatan Hatice Keskin, "'Boncuk' getirildikten 2 gün sonra hastalandı. Çok üzüldüm, sonra veterinere götürüp, kontrollerini yaptık. Yemek yemediği için ağlamıştım. Şimdi gayet iyi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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