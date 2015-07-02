

7 Haziran Genel Seçimi'nden çıkan sonuç hackerlara malzeme oldu. Sosyal medya üzerinden yayılan "Koalisyon" içerikli mesajlar kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmek için kullanılıyor.







Türkiye'de siyasi partiler bütün görüşmelere karşın henüz koalisyon kuramazken, hackerlar sosyal medyada sahte ‘Koalisyon' kurdu. Son birkaç gündür Twitter'da pek çok kişiye ‘Koalisyon' başlığı ile doğrudan mesajlar (Direct Message-DM) gitmeye başladı.







KOALİSYON PAYLAŞIMLARINA TIKLAMAYIN







Twitter üzerinden yeni yayılmaya başlayan bu virüs birçok kullanıcının hesabından istenmeyen mesajlar paylaşılmasına neden oluyor. En yakın arkadaşlardan geliyor görünen bu mesajlara tıklayanları kötü sürprizler bekliyor. Virüsün bilgisayara bulaşması tehlikesi yanında virüslü mesajlara tıklayanlar benzer gönderileri farkında olmadan listelerindeki bütün arkadaşlarına gönderiyor.







Eset Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, siber suçluların burada bir ‘phishing' yani oltalama operasyonu düzenlediklerini belirterek, “Diğer bir deyişle bu bir sosyal mühendislik. Kişilerin merak duygusundan faydalanarak ilgili sisteme casus yazılım yüklemeyi ve hedef kişi veya kurum hakkında bilgi toplamayı ardından da bu bilgileri kötüye kullanmayı hedefliyorlar” dedi.







ÖZELLİKLE GÜNCEL KONULAR SEÇİLİYOR







Milliyet'in haberine göre, virüsü geliştirenlerin burada da en güncel konu olan ‘koalisyon' başlığıyla kullanıcıları oltalarına düşürmeyi planladıklarına dikkat çeken Akkoyunlu, “'Koalisyon' başlığıyla genellikle de tanıdığınız bir isimden gelen link tıklandığında kullanıcıyı bir web sitesine yönlendiriyor. Kısaltılmış bağlantı ismi (URL) nedeniyle bilgisayar kullanıcısı linkin gerçekte nereye bağlanacağını görmüyor ve linki tıklıyor.







Oysa bu bağlantı genellikle sahte ve virüslü bir siteye yönlendiriyor. Bu sahte site üzerinden bilgisayara virüs veya truva atı bulaşıyor. Ardından kullanıcının arkadaşlarına da kendi adıyla ve aynı başlıkla mesajlar gönderiliyor. Virüs bu şekilde yayılıyor” bilgisini verdi.







Akkoyunlu, kullanıcıların sosyal medyada duyduğu rahatlığın maalesef ciddi bir tehlike olduğunu da dile getirerek, arkadaşlardan gelen bağlantılara merak edip tıklamadan şüpheyle yaklaşılması gerektiğini kaydetti. Alev Akkoyunlu, “Gelen her türlü linke şüphe ile yaklaşılmasını öneriyoruz. Kısaltılmış bağlantılar özellikle Twitter üzerinde yaygın. Bir video ya da yazı için tıklayıp da truva atı ile karşılaşabilirsiniz” diye konuştu.