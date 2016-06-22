O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sosyal medya zuckerberg'ün bilgisayarını bantlamasını konuşuyor

SOSYAL MEDYA ZUCKERBERG'ÜN BİLGİSAYARINI BANTLAMASINI KONUŞUYOR

Instagram'ın 500 milyon kullanıcıya ulaşmasını Mark Zuckerberg bir fotoğrafla kutladı. Ancak ofisindeki masasında çektiği fotoğraftaki detay Zuckerberg'ün paylaşımının önüne geçti...

Tarih : 22 Haziran 2016, 11:22
Puan Ver : Sosyal Medya Zuckerberg'ün Bilgisayarını Bantlamasını Konuşuyor(8/10)9


Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg sahibi olduğu Instagram'ın aylık 500 milyon kullanıcıya ulaşmasını kutlamak için ofisteki masasından paylaştığı karede laptop'unun ön kamerasını ve kulaklık çıkışını bantladığı dikkat çekti.



Fotoğraftaki ayrıntı Zuckerberg'ün ‘fazla paranoyak' davrandığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak ileri düzeydeki hacker'ların laptoplar üzerindeki ön kamera üzerinden görüntü alabildiği yıllardır iddia ediliyor.

EVİNİ 16 KİŞİ KORUYOR



Zuckerberg'ün güvenliğe son dönemde ayrıca önem verdiği de biliniyor. Geçtiğimiz nisan ayında beş korumayla birlikte koşuya çıktığı görüntüleri basına yansıyan Zuckerberg'ün, eşi Priscilla ve kızları Maxima ile yaşadığı California'daki evlerini de 16 kişilik bir ekip koruyor.



Dünyanın en zengin 4'üncü insanı olan 31 yaşındaki Zuckerberg'ü korumak için beş yılda toplam 16 milyon dolarlık harcama yapıldığı Facebook tarafından düzenlenen belgelerde ortaya çıkmıştı.










Etiketler: Sosyal  Medya  Zuckerberg  Ün  Bilgisayarını  Bantlamasını  Konuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER