

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg sahibi olduğu Instagram'ın aylık 500 milyon kullanıcıya ulaşmasını kutlamak için ofisteki masasından paylaştığı karede laptop'unun ön kamerasını ve kulaklık çıkışını bantladığı dikkat çekti.







Fotoğraftaki ayrıntı Zuckerberg'ün ‘fazla paranoyak' davrandığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak ileri düzeydeki hacker'ların laptoplar üzerindeki ön kamera üzerinden görüntü alabildiği yıllardır iddia ediliyor.



EVİNİ 16 KİŞİ KORUYOR







Zuckerberg'ün güvenliğe son dönemde ayrıca önem verdiği de biliniyor. Geçtiğimiz nisan ayında beş korumayla birlikte koşuya çıktığı görüntüleri basına yansıyan Zuckerberg'ün, eşi Priscilla ve kızları Maxima ile yaşadığı California'daki evlerini de 16 kişilik bir ekip koruyor.







Dünyanın en zengin 4'üncü insanı olan 31 yaşındaki Zuckerberg'ü korumak için beş yılda toplam 16 milyon dolarlık harcama yapıldığı Facebook tarafından düzenlenen belgelerde ortaya çıkmıştı.



