

AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "terör övgüsü" içeren paylaşımlar konusunda uyarıda bulundu ve "Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir" dedi. Yıldırım, OHAL'in 3 ay uzatılmasının da Meclis'te bu hafta görüşüleceğini söyledi.







AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.







Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısına değinen Yıldırım, "İstanbul'daki saldırı, seçilen zaman ve mekan dikkate alındığında amacın ne olduğu çok açıktır. Bu saldırıyla etnik ve mezhep temelli çatışma yaratılmak isteniyor" dedi.







"Terörün bu provokatif oyunları bizi yanıltmasın Ortaköy'de cami, kilise, havra hep bir aradaydı. Biz bir arada yaşama tecrübesini yıllardır tecrübe ediyoruz" diyen Yıldırım'ın sosyal medya konusunda bir uyarısı oldu.







"Her türlü ayrıştırıcı söylemin terörün amacına hizmet ettiğini unutmayalım" ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:







"Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmacı paylaşımlar ülkemize ve kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir. Kin ve nefret söylemi, terörü açıkça övmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur ve cezai karşılığı vardır. Bu tip paylaşımlar yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin terör örgütünün oyununa alet olmamalarını ve suç teşkil edecek paylaşımda bulunmamalarını istiyoruz."







OHAL'İN UZATILMASI BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK







Yıldırım OHAL'in 3 ay uzatılması konusunun da bu hafta Meclis'te görüşüleceğini açıkladı.







"GENEL KURUL'DA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK YOK"







Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek anayasa değişikliği teklifine de değinen Başbakan, Genel Kurul'da kapsamlı bir değişiklik öngürülmediğini açıkladı.







Teklifle "rejim değişikliği" yapıldığı eleştirilerine de değinen Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu'na bu bir rejim değişikliği değildir, yönetim değişikliğidir dedim, dilimde tüy bitti anlatamadım. Vazgeçtim. Sayın Kılıçdaroğlu niye ısrar ediyor diye düşündüm düşündüm hak verdim. Vesayet rejimini değiştiriyoruz, artık vesayet yok" diye konuştu.







"OBAMA YÖNETİMİNİN SUÇU"







Yıldırım'ın PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG'ye silah vermekle suçladığı ABD yönetimine de sert eleştirileri oldu. Eleştirilerine 133'üncü gününe giren Fırat Kalkanı harekatına ilişkin bilgiler vererek başlayan Yıldırım, şunları söyledi:







"Bütün icraatları yaparken bir de terörle mücadele ediyoruz. Fırat Kalkanı'nın 133. günündeyiz. Operasyonlarda bugüne kadar bin 270 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Dünya sürekli DEAŞ diyor, onlar lafını ediyor, mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika'nın da bir halt ettiği yok. Yaptıkları var; YPG'ye PYD'ye silah veriyorlar, Türkiye'de daha çok terör olayı yaşansın diye. Umarım yeni yönetimde bu kepazeliğe son verirler. Yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz, bu Obama yönetiminin suçudur. Artık gün dostun düşmanın ortaya çıkma günüdür. Yıllardır NATO'da Amerika ile beraberiz. Bölgede birçok konuda birlikte çalışıyoruz. Bütün ortaklığın bir terör örgütü tarafında gölgelenmesine Amerika asla izin vermemeli. PYD eşittir PKK, YPG eşittir PKK... Bunların artık görülmesini istiyoruz. FETÖ orada, PKK'nın uzantılarını yanınıza gelmiş... Bir karar verin, terör örgütlerine kucak mı açacaksınız, Türkiye'nin yanında mı yer alacaksınız? Umarım yeni yönetim buna bir karar verir. Umarım bu yanlıştan dönülür dönerlerse dönerler dönmezlerse biz kendi işimizi hallederiz."







Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar öyle:







"Milletimize güveniyoruz, milletimiz de devletine ve hükümetine güveniyor. Yeni yılda canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki bunu katiyen başaramayacaklar. Karanlıktan beslenen terör örgütleri, Türkiye'nin günışığına kavuşmasından rahatsız oluyorlar. 2017 Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak başarı sağlayacağı bir yıl olacaktır.







"BÜTÜN HAYAT TARZLARI GÜVENCEMİZDE"







Masum ve savunmasız insanları mutlu ve güzel anlarında katleden alçakların amacı korku salmak. Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, bu ülkede bütün hayat tarzları, bütün inançlar, bütün düşünceler, devletin güvencesindedir. Bizim inancımız açık ve nettir. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Alçak saldırılar karşısında millet olarak birbirimize daha fazla kenetleneceğiz.







"EN ÇOK ZARARI TÜRKİYE GÖRDÜ"







Uluslararası toplumdan beklentimiz terör karşısında ikircikli tavrın bir tarafa bırakılmasıdır. Terör örgütleriyle mücadelemiz amansız bir şekilde sürüyor. Türkiye sadece bir örgütle mücadele etmiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir anda bu kadar terör örgütüyle mücadele yok.







Suriye ve Irak'taki otorite boşluğu terör örgütleri için mükemmel bir ortam oluşturmuştur. Bundan en büyük zararı Türkiye görmüştür. Türkiye bugün terörü sadece kendi topraklarında değil nerede insanlarımıza zarar veriyorsa orada yok etme kudretine sahiptir ve Fırat Kalkanı ile bunu gerçekleştirmektedir.







"BAŞIMIZA GELEN PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ"







Şu 6 ay içerisinde başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. 15 Temmuz hiç birimizin öngörebildiği bir şey değildi. Milletin üzerine ateş ederek halk iradesiyle üş başına gelen hükümet ve cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak istedi. Biz hem vesayetle mücadele ettik hem de millete verdiğimiz sözleri yerine getirdik.







"MÜDAHALE EDEN TEK ÜLKE BİZ OLDUK"







Suriye'de inisiyatif aldık, Rusya ile beraber ateşkesin sağlanmasını başardık. Bununla da kalmadık bu ateşkesin BM tarafından kabulünü de sağladık. Bütün ülkelerin Suriye'de kalıcı bir barışa adım atmaları için zemin oluşturduk. Halep'te yaşanan katliama tek müdahale eden ülke Türkiye oldu. Irak ile ilişkilerimizi düzeltmek için bir süreç başlattık. Bu hafta içinde Irak'ı ziyaret edeceğim.







"ASGARİ ÜCRET YIL BOYUNCA AYNI OLACAK"







Asgari ücret yüzde 10'a yakın arttı Asgari ücret yıl boyunca aynı olacak. Vergi diliminden etkilenmeyecek. Ocak 1'den 31 Aralık tarihine kadar aynı olacak. Böylece mağduriyetlerin önüne geçmiş olacağız. İş verenlerimizin artan vergilerden dolayı ilave yüklerini de karşılamaya devam edeceğiz. Asgari ücreti düşük bulan olabilir, biz de daha fazla vermeyi arzu ederdik. Ama imkanlarımız arttıkça yapabileceğiz. Esnaf ve ahilik fonu kurulacak. İş yeri kapanan, zora giren esnafımıza nefes aldıracak.







SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BÖLGEYE GİDECEK







Mersin'deki bir sel felaketi yaşadık. Bakanımız gitti, vatandaşlarımızla görüştü. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız da aranıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Zararları-ziyanları neyse elimizdeki imkanlarla karşılayacağız. Ben de Mersin'e gideceğim vatandaşlarımızla bir arada olacağım. Tamamladığımız hastanenin de açılışını gerçekleştireceğiz."







kaynak:ntv