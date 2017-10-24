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SOSYAL MEDYA MELİH GÖKÇEK'İN BU TWEET'İNİ KONUŞUYOR


Sosyal Medya Melih Gökçek'in Bu Tweet'ini Konuşuyor
Tarih : 24 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Sosyal Medya Melih Gökçek'in Bu Tweet'ini Konuşuyor(6/10)2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, akşam saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra twitter'dan açıklama yaptı.

Gökçek, bu cumartesi (28 Ekim) beledye meclisini olağanüstü toplayarak üyelerle vedalaşacağını ve istifasını vereceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA BU FOTOĞRAFI KONUŞTU

Gökçek'in uzun zamandır beklenen istifası, sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü. Gökçek'le ilgili paylaşılan mesajlardan en ilginci ise, yine gökçek'e ait olan ve şubat ayında paylaştığı bir tweet oldu.

Gökçek, 11 Şubat'ta Antalya'da Beldiyeler İstişare Toplantısında katılmış, burada dönemin İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve yine dönemin Bursa Belediye Başkanı Recek Altepe ile bir selfie çekerek twitter'dan takipçileriyle paylaşmıştı.

"TWİT ALEMİNE GÖNÜL DOLUSU SELAMLAR"

Gökçek, fotoğrafa "İstanbul Ve Bursa Büyükşehir Bld Başkanlarımızla Birlikte Antalya Belediyeler İstişare Toplantısından Twit Alemine Gönül Dolusu Selamlar" notunu düşmüştü.

RECEP ALTEPE DE BUGÜN İSTİFA ETTİ

O fotoğraftaki başkanlardan Topbaş 22 Eylül'de, Altepe ise bugün istifasını sunmuştu.

"DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN"

Gökçek'in de cumartesi günü istifa etmesiyle, tarihe "sabık başkanlar" olarak geçecek fotoğraf, 8 ay sonra twitter'dan yeniden gündem oldu. Bir takipçisinin yaptığı "darağacında üç fidan" yorum ise sosyal medyada günün özeti olarak yerini aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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