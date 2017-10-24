SOSYAL MEDYA MELİH GÖKÇEK'İN BU TWEET'İNİ KONUŞUYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, akşam saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra twitter'dan açıklama yaptı.
Gökçek, bu cumartesi (28 Ekim) beledye meclisini olağanüstü toplayarak üyelerle vedalaşacağını ve istifasını vereceğini açıkladı.
SOSYAL MEDYA BU FOTOĞRAFI KONUŞTU
Gökçek'in uzun zamandır beklenen istifası, sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü. Gökçek'le ilgili paylaşılan mesajlardan en ilginci ise, yine gökçek'e ait olan ve şubat ayında paylaştığı bir tweet oldu.
Gökçek, 11 Şubat'ta Antalya'da Beldiyeler İstişare Toplantısında katılmış, burada dönemin İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve yine dönemin Bursa Belediye Başkanı Recek Altepe ile bir selfie çekerek twitter'dan takipçileriyle paylaşmıştı.
"TWİT ALEMİNE GÖNÜL DOLUSU SELAMLAR"
Gökçek, fotoğrafa "İstanbul Ve Bursa Büyükşehir Bld Başkanlarımızla Birlikte Antalya Belediyeler İstişare Toplantısından Twit Alemine Gönül Dolusu Selamlar" notunu düşmüştü.
RECEP ALTEPE DE BUGÜN İSTİFA ETTİ
O fotoğraftaki başkanlardan Topbaş 22 Eylül'de, Altepe ise bugün istifasını sunmuştu.
"DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN"
Gökçek'in de cumartesi günü istifa etmesiyle, tarihe "sabık başkanlar" olarak geçecek fotoğraf, 8 ay sonra twitter'dan yeniden gündem oldu. Bir takipçisinin yaptığı "darağacında üç fidan" yorum ise sosyal medyada günün özeti olarak yerini aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar