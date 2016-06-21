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sosyal medya lügatının yeni terimi: stalklamak nedir?

SOSYAL MEDYA LÜGATININ YENİ TERİMİ: STALKLAMAK NEDİR?

Milyonlarca kullanıcının yer aldığı sosyal medya platformları, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Tarih : 21 Haziran 2016, 14:11
Puan Ver : Sosyal Medya Lügatının Yeni Terimi: Stalklamak Nedir?(6/10)7


Milyonlarca kullanıcının yer aldığı sosyal medya platformları, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sosyal medya kullanım yaşının hayli düştüğü Dünya ortamında, bu büyümeden kaynaklanan bazı terimler de yaşantımızın ve sosyal medya lugatımızın içerisine hiç farkında olmadan yerleşiveriyorlar.



Stalk nedir?



Son zamanların yeni gözdesi de aslında bir çok kişinin farkında olmadan yaptığı, sadece adının revize edilmiş şekliyle anlamlandıramadığı stalk. Stalk, sosyal medya platformlarında bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesi anlamını barındırıyor.



Stalklamak nedir sorusunun cevabı da açıklamadan anlaşılacağı gibi, stalk işinin yapılması olarak nitelendiriliyor. Sürekli bir başkasını stalklayan kişilere de stalker, yani bu gözetleme, inceleme işlemlerini gerçekleştiren kişi anlamı yükleniyor.



Peki bu terim lugatımıza nasıl giriverdi?



Bilindiği üzere sosyal medya kullanım oranları son derece arttı. Artan kullanım oranları da artık yaşama, yaşantıya ve kullanılan dile de etki gösterir oldu. Böyle olunca da zaten daha önceleri herkes tarafından bilinen bir eylem veya işin, adı değiştirilerek; uluslararası versiyona geçişi sağlandı. İngilizce bir terim olan stalk ibaresi lügatımıza giriş yapmış oldu. Bu noktada, sosyal medya platformlarında yoğun kullanılan dilin İngilizce olması ve evrenselliğinin de etkisi büyük.



Bu tabir, şuan itibariyle neredeyse tüm Dünya ülkelerine yayılmış durumda, öyle ki çok küçük çocuklar veya gençler tarafından da biliniyor ve kullanılıyor. E tabi ülkemizde de artık lügata yerleşmiş durumda.



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