

Ekranların eskimeyen dizisi Arka Sokakları'ın yarın ekranlara gelecek 398'inci bölümünün fragmanında vurulduğu görülen Başkomiser Hüsnü Çoban için sosyal medyada cenaze namazı etkinliği oluşturuldu.







Geçtiğimiz bölümlerde meslekteki başarısından dolayı terfi alan ve Başkomiser Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın dizinin yarın akşam ekranlara gelecek olan 398'inci bölümü öncesi yayınlanan fragmanında vurulduğu görülüyor. Telsiz ile Rıza Baba'ya vurulduğunu bildiren Çoban için tüm ekip seferber oluyor. Başkomiser Çoban'ın vurulması üzerine sosyal medyada Çoban için cenaze namazı etkinliği oluşturuldu.







40 BİN KİŞİ CENAZE NAMAZINA GİDİYOR







40 bin kişinin davet edildiği etkinliğe davetlilerin hepsi de katılacağını bildirdi. Etkinlik duvarında, "Türk polis teşkilatına büyük emek veren merhum Hüsnü Baskomiserimizin cenazesine herkesi bekliyoruz. Bu meslekte yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de" ifadeleri yer alırken, bir çok sosyal medya kullanıcısı durumu ti'ye alan mesajlar yazdı.