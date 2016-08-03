

Gelişen teknoloji ve internet kullanımı, bir çok bilginin ulaştırılmasında ön ayak oluyor. Elbette bu kadar hızlı büyüme kat eden bir kulvarın içerisinde yarattığı kötü etkiler de bilgi kirliliği olarak geri dönüyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sosyal medya hırsızlıklarını da duruma eklersek, içinde bulunduğumuz zamanların son derece tehlikeli zamanlar olduğunu anlamak da güç değil.



Peki, geçtiğimiz yıllarda sosyal medya veya internet hırsızlığı kayıtlarına altın harflerle geçecek neler yaşandı, kimler internetteki bilgi kirliliğinin kurbanı ve kazananları oldular?



İşte tüm detaylarıyla bir zamanların oyunları ve kaybedenleri.



Uzaydan tarla: 14 Şubat ve bilimum diğer önemli günleri kullanarak, özellikle sosyal medya platformlarında iyi pazarlayarak; bu romantik hediyeyi ulaştırmak isteyen kişileri dolandıran sahtekarlar; romantik ama saf bir çok kişinin ceplerini boşalttılar. Üstelik bu dolandırıcılıkları da dolar üzerinden, dönemin en değerli para birimlerinden birinin üzerinden gerçekleştirdiler.



Sizin de bir fok balığınız olsun: Hepimiz, ” O değil de, fok balıkları çok yalnız muhabbetini biliyoruz. ” Fok balıkları yalnız falan değil, sizin paranız bitmiş mottosundan hareketle; gündemde olan fok balıklarını kullanan düzenbazlar, fok balıklarına yardım etmek isteyecek, onları sahiplenmek isteyecek bir çok hayırseveri dolandırdılar. Tamamen sahtecilik ve büyük bir oyun dolu bu hainlik de yine sosyal medya platformları üzerinde, viral olarak genişletildi. Elbette ki; araştırmanın az olduğu ve kirli bilginin çok olduğu internet ortamında epey para kazandığını da söylemek mümkün bu insanların. Bu nedenle sosyal medya hırsızlıklarına bu noktada dikkat çekmek büyük bir önem arz ediyor.



Özellikle, internet ve teknoloji kullanımının zirvede olduğu şu dönemlerde hem bilgi kirliliğine dikkat etmeli, hem de sosyal medya platformları üzerinde yürütülen iş teklifleri, ön görüşmeleri gibi daha bir çok düzenbazlığa dikkat etmeliyiz. Sosyal medya hırsızlıkları geri mi dönüyor demeden önce şunu bilmeliyiz:



Yakın dönemde bir fok balığı yalnız kalabilir ancak, o fok balığının siz olmadığından emin olmalısınız. Elbette ki hepimiz, yalnız kalan fok balığı olmadığımızdan emin olmalıyız.