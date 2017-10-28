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Sosyal Medya Güzeli Amanda Cerny'nin Cadılar Bayramı Kostümüne Beğeni Yağdı

SOSYAL MEDYA GÜZELİ AMANDA CERNY'NİN CADILAR BAYRAMI KOSTÜMÜNE BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya uygulaması Snapchat'in popüler ismi Amanda Cerny'nin Cadılar Bayramı kostümüne kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Tarih : 28 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Sosyal Medya Güzeli Amanda Cerny'nin Cadılar Bayramı Kostümüne Beğeni Yağdı(5/10)1

Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ile balkonuna Türk bayrağı asarken çekilmiş fotoğrafıyla adından söz ettiren Amanda Cerny, Cadılar Bayramı kostümünü sosyal medyada yayınladı.

BEĞEN BUTONU ÇÖKTÜ

18 milyon yakın takipçisi olan Amanda Cerny'nin ateşli kostümü kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

İşte Amanda'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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