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Sosyal medya, 8 şehit verdiğimiz çatışmadaki komutanı konuşuyor

SOSYAL MEDYA, 8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ ÇATIŞMADAKİ KOMUTANI KONUŞUYOR

Afrin'deki 8 şehidin bölük komutanının çatışma mesafesi 5 metreye düşünce telsizden "Uçaklar bizim bulunduğumuz yeri bombalasın" şeklinde talimat verdiği söylentisi sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Tarih : 02 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : Sosyal Medya, 8 Şehit Verdiğimiz Çatışmadaki Komutanı Konuşuyor(6/10)2

Zeytin Dalı harekatının dün 41. gününde Türkiye'yi yasa boğan acı haberler geldi. Hatay-Hassa'nın karşısındaki bölgede teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve koruculardan toplam 8 şehit verildi, 13 asker de yaralandı.

ELDEN ELDEN DOLAŞAN KAHRAMANLIK DESTANI

Gelen acı haberler sonrası sosyal medyada birlik ve beraberlik mesajları verilirken, henüz doğrulanamayan bir kahramanlık destanı da elden ele dolaşıyor.

"UÇAKLARIMIZ BİZİM BULUNDUĞUMUZ YERİ BOMBALASIN"

İddiaya göre; Afrin'de ki 8 şehidin bölük komutanı çatışma mesafesi 5 metre ye düşünce telsizden "Uçaklar bizim bulunduğumuz yeri bombalasın, biz şehit oluruz yeter ki buradakiler toplu olarak helak olsun" demiş.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada en çok paylaşılan konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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