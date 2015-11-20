

F-Secure Tüketici Güvenliği Birimi Genel Müdür Yardımcısı Samu Konttinen, tüketicilerin çoğunluğunun sosyal ağ hesaplarının hepsi için aynı şifreyi kullandığını belirterek, “Bu bir hata. Bir tanesi hacklenirse, örneğin Instagram şifresi ele geçirilen kişinin otomatikman diğer sosyal ağların şifresi ele geçiyor. Kullanıcılara tavsiyem her yerde aynı şifreyi kullanmamaları” dedi.



Bugün başlayan ve 19 Kasım'a kadar devam edecek olan Webit Global Kongresi'nin açılış konuşması için Türkiye'ye gelen F-Secure Tüketici Güvenliği Birimi Genel Müdür Yardımcısı Samu Konttinen, internet güvenliği hakkında bilgiler verdi. Konttinen, “Şuanda güvenlik piyasası aslında en çabuk büyüyen sektörlerden diyebiliriz. Kendi içinde bunu üç kategoriye ayırabiliriz. Birinci kategori siber saldırılar. Farklı farklı taraflar belirlediği belli hedeflere saldırılar gerçekleştiriyorlar. Genelde şirketlere ve devletlere. İkincisi tüketiciler ile ilgili boyutu. Tüketiciler, son kullanıcılar online oldukça artık gizliliklerinin giderek azaldığının farkına varmaya başladılar. Zaten gündemde olan konulardan bir tanesi. Nesnelerin interneti meselesi; bu ileriye dönük bir konu olacağı için nesnelerin interneti ile ilgili ne gibi tehlikeler karşımızda şuan onu tam olarak hayal edemiyoruz bile” dedi.



“SOSYAL AĞ HESAPLARINIZIN HEPSİNE AYNI ŞİFREYİ KOYMAYIN”



Sosyal ağ kullanımında aynı şifreyi kullanmama konusunda uyarıda bunan Konttinen, ”Instagram, Facebook, Dropbox gibi siteleri kullanan şirketlerin sorumlulukları var. Müşterilerini koruyabilmek ve güvenlik altına alabilmek için çaba sarf etmesi lazım. Tüketiciler de basit olduğunu düşündüğümüz bir hata yapıyorlar. Çoğunluğu sosyal ağ hesaplarında hepsi için aynı şifreyi kullanıyorlar. Bu bir hata. Bir tanesi hacklenirse, örneğin Instagram şifresi ele geçirilen kişinin otomatikman diğer sosyal ağların şifresi ele geçiyor. Kullanıcılara tavsiyem her yerde aynı şifreyi kullanmamaları” şeklinde konuştu.



“FREEDOME GİZLİLİK KONUSUNDA TEDBİR ALMAK İÇİN HAZIRLANMIŞ”



F- Secure firmasının ürettiği Freedome'un ağırlıklı olarak gizlilik konusunda tedbir almak için hazırlanmış bir ürün olduğunu belirten Konttinen, ”Birkaç şey yapıyor aslında. Birincisi sizin internet trafiğinizi şifreliyor. Böylece internetteki hareketlerinizin arasında arada birilerinin sizi fark etmesi, dinlemesi, tespit etmesi mümkün olmuyor, bu da size gizlilik sağlıyor. İkincisi sizi anonim kılmak. Böylece sizi takip edenler ve profil çıkaranlardan kendinizi koruyabilmiş oluyorsunuz. Üçüncü yaptığı şey ise anonimlik işini bir derece daha yukarı çıkarmış oluyorsunuz. Eğer isterseniz sanal tercihinize göre seçebiliyorsunuz. Eğer Türkiye'de iseniz yerinizi Finlandiya'da gösterebiliyorsunuz. Bu da güvenliğinizi bir üst seviyeye çıkarıyor. En sonuncusu sörf yaparken size bir koruma getiriyor. İnternet dolaşırken yanlışlıkla kötü niyetli internet sitelerine girmenizi engelliyor. Hepsini toparlayacak olursak Freedome ürünü gizlilik konusunda koruma sağlamaya yönelik” dedi.