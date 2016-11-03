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sosa ülkesine geri dönüyor

SOSA ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Sosa, ülkesi Arjantin'e dönmeye hazırlanıyor.

Tarih : 03 Kasım 2016, 15:51
Puan Ver : Sosa Ülkesine Geri Dönüyor(10/10)9


Beşiktaş'tan sezon başında ayrılan ve 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın Milan takımına transfer olan Jose Sosa, yeni takımında dikiş tutturamadı. 



MİLAN GÖNDERME KARARI ALDI



Arjantin kulüplerinden Estudiantes'le görüştüğü ifade edilen Sosa'nın transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Arjantin basını, Estudiantes'in eski oyuncusu Sosa'yla ilgilendiğini açıklamıştı. 



Sosa'nın Milan'da rahatsız olduğunu aktaran Ole gazetesi, futbolcuyla ilgili yeni bir gelişmeyi kaleme aldı. Milan Kulübü'nün Sosa'yı gönderme kararı aldığını iddia eden Arjantin basını, oyuncunun devre arasında Arjantin'e gelebileceğini ifade etti.








Etiketler: Sosa  Ülkesine  Geri  Dönüyor    haber

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