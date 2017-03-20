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soruyu çözene bütün mal varlığını verecek!

SORUYU ÇÖZENE BÜTÜN MAL VARLIĞINI VERECEK!

Süre 19 Mayıs 2017 saat 18.00'da doluyor

Tarih : 20 Mart 2017, 11:39
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Samsun'da yaşayan emekli matematik öğretmeni 59 yaşındaki Aydın Cerit'in hazırladığı matematik sorusunu doğru çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18:00'e kadar kendisine ulaştıran ilk kişiye tüm mal varlığını vereceğini açıkladı.




Samsun'da yaşayan matematik öğretmeni Aydın Cerit, Türk malı yerli hesap makinesi yapılmasını sağlamak ve özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çekmek için ödüllü bir matematik sorusu hazırladı.




Cerit, soruyu çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18.00'a kadar Samsun Öğretmenevi'ne gelip kendisine ulaştıran ilk kişiye bir ev, bir dükkan ve bankadaki bir miktar parasını vereceğini açıkladı.



 



kaynak:habertürk











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