

Samsun'da yaşayan emekli matematik öğretmeni 59 yaşındaki Aydın Cerit'in hazırladığı matematik sorusunu doğru çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18:00'e kadar kendisine ulaştıran ilk kişiye tüm mal varlığını vereceğini açıkladı.



Samsun'da yaşayan matematik öğretmeni Aydın Cerit, Türk malı yerli hesap makinesi yapılmasını sağlamak ve özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çekmek için ödüllü bir matematik sorusu hazırladı.