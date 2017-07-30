Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
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Sorunu kökten çözdüler: Yolda yürürken mesajlaşmak yasaklandı

SORUNU KÖKTEN ÇÖZDÜLER: YOLDA YÜRÜRKEN MESAJLAŞMAK YASAKLANDI

Hawai'nin Honolulu kentinde, meydana gelen kazaları önlemek amacıyla yolda yürürken, telefonla mesajlaşmak yasaklandı.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı(5/10)1

ABD'ye bağlı Hawai'nin Honolulu kentinde, meydana gelen kazaları önlemek amacıyla yayaların yolda yürürken, telefonla mesajlaşması yasaklandı.

İLK SEFERDE 35, İKİNCİDE 99 DOLAR CEZA

Belediye Meclisi, kararı 2 ret oyuna karşı 7 oyla onayladı. 25 Ekim'de yürürlüğe girecek olan yasada, karara uymayanlar 15 ile 35 dolar arasında para cezasına çarptırılacak. Yasağı tekrarlayan suçlular ise 99 dolar para cezasına çarptırılacak.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre 2000 ve 2011 yılları arasında 11 bin 100'den fazla kişinin karşıdan karşıya geçerken yaralandığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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