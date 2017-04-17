

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, sorunlu burnun mutsuzluk sebebi olduğunu söyledi.



Burun estetiği cerrahisinin, burun gelişimini tamamlamadığı için 18 yaşın altına uygulanmaması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Bahadır Baykal, "Özellikle ergenlik döneminde bu tür sataşmalara maruz kalmış kişiler, genç yetişkin oldukları dönemde, burun estetiği olmak isteyebiliyorlar" diye konuştu.



Amerikan Fasyal Plastik Cerrahi Derneğinin (AAFPS) son yıllardaki istatistik raporu verileri, burun estetiğinin, ABD'de yaşayan 30 yaş altındaki kişilerde en sık yapılan estetik müdahale olduğu yönündedir. Birçok kişi ilk gençlik döneminde, burunlarındaki görsel problemlerinden ötürü oldukça mutsuz oluyor ve kendi finansal güçlerini oluşturur oluşturmaz, genç yetişkinler olarak bu problemlerini çözme arayışına giriyorlar. Burun estetiği cerrahisi, her ne kadar kadınlarda daha sık yapılan bir girişim gibi görünse de erkeklerde de oldukça sık yapılmakta. Tabi pek çok kişi de de sağlıklı nefes almak için de rinoplastiden faydalanıyoruz. Bazen doğumsal anormallikler, gelişim bozuklukları ya da kaza sonucu oluşan yaralanmalar gibi durumlarda oluşan deformitelerin iyileştirilmesinde de burun estetiğinden faydalanmaktayız."



KENDİNE GÜVENİ ARTIRIYOR!



Başarılı bir ameliyat ile daha güzel bir burna kavuşulabileceğini söyleyen Op. Dr. Baykal, "Ancak bu ameliyata hayatınıza dair tüm memnuniyetsizliğinizin tek çözümü mantığıyla yaklaşırsanız hata etmiş olursunuz. Gerçekçi beklenti ve hedefler mutlu olmanız için şart. Ama benim gözlemim de şudur ki; başarılı bir operasyon sonucu mutlu olan kişilerin kendine olan güvenleri artıyor" dedi.







kaynak:habertürk