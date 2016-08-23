

Meclis'teki düzenlemeye göre part-time çalışanların genel sağlık sigortası sorunu çözülüyor. Bu kişiler artık primlerini 30 güne tamamlamadan sağlık hizmeti almaya devam edebilecek.







1 Ocak 2012'de uygulanmaya başlayan genel sağlık sigortası (GSS) hayata geçerken bazı noktalarda sorunlu durumlar oluştu. Part-time çalışma bu sorunlu noktalardan bir tanesiydi. Ayda 10 gün part-time çalışan bir öğrenci, bu çalışması nedeniyle anne-babası üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edemiyor ve eline geçen parayı da çalışmasını 20 güne tamamlamak için SGK'ya yatırmak zorunda kalıyordu. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün haberine göre böyle olunca öğrencilerin bir çoğu kayıtdışı çalışıyordu. Ancak kayıtdışı istihdamın artmasına ve neredeyse gençlerin çalışmaktan vazgeçmesine neden olan bu düzenleme yakında değişecek.